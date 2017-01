El subcampeón conquista Würzburg (49-64)

A.G.S.Estaba claro que si tenía que llegar algún día, la primera derrota de Avenida como local iba a ser ante un equipo de la talla del Nadezhda. El subcampeón de Europa ha cambiado totalmente su roster respecto al de la pasada temporada, pero ha encontrado en la defensa a su firme aliada y demostró en Würzburg por qué termina la primera vuelta con seis triunfos y por qué es el equipo que menos puntos encaja de la Euroliga con diferencia. Las salmantinas empezaron bien, alegres, pero en cuanto el cuadro ruso aumentó la intensidad atrás se bloqueó y se quedaron en 49 puntos, una cifra que hace imposible tener opciones de ganar.

La norteamericana Mitchell , a la postre máxima anotadora del choque con 26 puntos, anotó la primera canasta del partido, pero tardó poco en verse que la defensa salmantina iba a hacer que a las rusas les costara enormemente sumar puntos. En los primeros compases Avenida ya había provocado varias pérdidas del rival, y en ataque comenzaba a ver el aro. Ángela Salvadores, a la que Ortega ha dado galones de base suplente por su trabajo y sus actuaciones antes de Navidad, saltó a la cancha mediado el primer cuarto y no tardó demasiado en lucir sus habilidades, con un canastón que ponía el 10-6 en el electrónico.

El técnico salmantino introducía constantes cambios para mantener la intensidad y le daba resultado, ya que el Nadezhda ya solo sería capaz de anotar desde el tiro libre, para que una nueva canasta de Salvadores cerrara el primer periodo con 16-9.

La tónica iba a continuar igual y, después de una canasta de Silvia, los dos primeros ataques rusos terminaban en balones perdidos. Erika de Souza y Elonu, que no dejaba de intentarlo pese a sus fallos, daban a las salmantinas una cómoda renta de 10 puntos (22-12) y Roberto Íñiguez se veía obligado a solicitar un tiempo muerto para intentar cambiar el panorama.

Y lo consiguió con algunos ajustes y la colaboración de los árbitros, que no querían saber nada de lo que ocurría en la zona visitante, para desesperación de las jugadoras de Avenida y enfado de la hinchada.

Desde el tiempo muerto quedaban siete minutos por delante hasta el descanso y el cuadro local ya solo sumó 4 puntos más, todos ellos de Elonu (Milovanovic acumulaba siete fallos consecutivos desde el tiro sin ningún acierto en los 15 minutos que disputó en la primera mitad), mientras que el Nadezhda, primero empataba, y después se ponía por delante, gracias a sendos triples de Zahui, que no encontró demasiada oposición para lanzar. Y así, con la mínima renta de 26-27 para el conjunto ruso los contendientes se marchaban a los vestuarios.

El tercer cuarto pareció empezar bien, con 5 puntos de Elonu que volvían a a poner a Avenida por delante (31-27), pero Nadezhda replicaba en un abrir y cerrar de ojos con un triple de Mitchell y una canasta de Zahui, mientras que Milovanovic continuaba con su calvario particular y llevaba ya un 0-10 en tiros.

Avenida estaba completamente atascado frente a la defensa rusa y no era capaz de anotar. Solo lo hacía de vez en cuando Elonu (que fue la autora de los 9 puntos salmantinos en todo el tercer cuarto), pero no era suficiente. Las charras no dominaban el rebote y no lograban los robos de antes y atacar en estático se convertía en un tremendo problema.

Por su parte, el Nadezhda iba poco a poco sumando puntos a su casillero y un triple de Zhedik ponía muy cuesta arriba el partido (35-43) cuando solo quedaban los últimos diez minutos.

El choque comenzó a quedar sentenciado para las de Roberto Íñiguez con dos acciones similares y muy protestadas por Avenida: dos robos de Mitchell, acompañados de posibles y salirse por la línea de banda acabaron en sendas canastas de la norteamericana que ponían al Nadezhda 12 puntos arriba: 37-49.

Las salmantinas se negaron a rendirse tan pronto y con cuatro puntos, por fin, de Milovanovic, se pusieron a 8 puntos, pero fue solamente un espejismo. Quedaban seis minutos pero la dinámica de ambos equipos era totalmente opuesta y el Nadezhda terminó llevándose un claro triunfo.