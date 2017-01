El Real Madrid lo borda ante el Sevilla (3-0)

E.P.El Real Madrid goleó al Sevilla sin concesiones (3-0) en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey gracias a un doblete de James y otro gol de Varane en un duelo que permite a los de Zidane acercarse a los cuartos, comenzar de la mejor manera el año 2017 y estirar su asombroso récord a 38 encuentros sin conocer la derrota.

Los blancos no echaron de menos a Cristiano, ni a los otros dos miembros de la BBC. Tampoco a Sergio Ramos, ni tan siquiera al emergente Lucas Vázquez. Este miércoles, el Real Madrid se sobrepuso a cualquier ausencia con un fútbol esmerado que, además, sirvió para que Zidane celebrase por todo lo alto su primer cumpleaños como técnico blanco.

La versión menos rutilante del Madrid, acostumbrada a ponerse el mono de trabajo, ofreció un recital ante el Sevilla, sobre todo en los primeros 45 minutos cuando los de Sampaoli menguaron, obligados a comparecer muy lejos de su valiente apuesta habitual. James, a los diez minutos, nubló el cielo de la Castellana para los nervionenses.

El colombiano aprovechó una pérdida de N'Zonzi -previo capote de Casemiro- y batió a Sergio Rico con la precisión de un cirujano. No importaron las lesiones, ni tan siquiera el potencial del oponente, cuya hoja de servicio dice que está destinado a colarse entre los dos transatlánticos en la pelea por la Liga. No importó nada de eso. La primera fue a la cazuela.

Las intenciones del Madrid quedaron claras con su presión y con el trabajo de los jugadores más adelantados. Morata no es tan bueno como Cristiano, pero es mucho más solidario. Igual le ocurre a Marco Asensio, que se come hasta el césped con tal de convencer a Zidane. Esa fue la gran fortaleza del actual campeón de Europa, que jugó abrazado al esfuerzo colectivo.

Para reforzar el órdago, Varane se elevó en el corazón del área y estableció el 2-0 cuando se superó el ecuador del asalto inicial. El gol sirvió para despertar a un Sevilla que, acto seguido, disfrutó de sus mejores momentos. Primero fue Iborra quien falló a puerta vacía y después le tocó el turno a Vitolo, que se topó con Casilla en un mano a mano.

Sin el gol como premio para los hispalenses, el Madrid volvió a ganar metros bajo la batuta de Kroos y Modric, los reyes del partido. El tándem germano-croata, auxiliado por el incansable Casemiro, hizo y deshizo a su gusto, siendo brújula en las pérdidas y almohada en la dificultad. Por ellos pasó el juego de un Real Madrid que bajó las pulsaciones en la segunda mitad. GUARDAR LA VENTAJA.

En el acto final, el equipo de Zidane protegió la zaga, aseguró los pases y ganó profundidad con la entrada de Isco. Sin embargo, el marcador no dio la sensación de poder cambiar. Ni el festival de Marcelo en el costado izquierdo, ni la inquietud de Mariano en la recta final del encuentro sirvieron para ampliar la cuenta de los merengues.

De esta forma se cerró el envite, con la cara torcida de los sevillistas -en su peor noche del curso- y con un Real Madrid venido a más, revalorizado por su fútbol y sacando brillo a su flamante escarapela de campeón del mundo conseguida en Japón. El primer cumpleaños de Zidane como técnico no ha podido ser más feliz.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID: Kiko Casilla; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; James (Danilo, min.79), Asensio (Isco, min.66) y Morata (Mariano, min.81).

SEVILLA: Rico; Mariano, Rami, Mercado, Escudero; Iborra (Kranevitter, min.58), N'Zonzi, Nasri, Ganso (Sarabia, min.46), Vitolo y Correa.

GOLES:

1 - 0, min.10, James.

2 - 0, min.26, Varane.

3 - 0, min.43, James, de penalti.

ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Iborra (min.24) y Ganso (min.26) en el Sevilla y a Carvajal (min.43) y Marcelo (min.43) en el Real Madrid.

INCIDENCIAS: Se guardó un minuto de silencio al comienzo del encuentro por el fallecimiento de Gregorio Paunero Martín, ex directivo del Real Madrid, fallecido esta semana a los 100 años de edad.