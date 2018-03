Qué hacer y qué ver este fin de semana en Salamanca: Bob Dylan acapara la atención

Bob Dylan llega con el concierto del año y con un repertorio sin concesiones a sus grandes éxitos

El concierto del año en Salamanca estará protagonizado por Bob Dylan este sábado (22:00 horas) en el Multiusos Sánchez Paraíso, en pleno barrio de Garrido. Icono cultural, el músico estadounidense de 76 años, que viene a Salamanca de la mano del Ayuntamiento y con motivo del VIII Centenario de la Universidad, apostará por un concierto íntimo y será difícil encontrar grandes éxitos en el repertorio del también poeta y Premio Nobel de Literatura.

Dylan llegará a Salamanca, para actuar ante 4.600 personas, procedente de Lisboa. Gracias al atractivo de la ciudad monumental y de su historia, iniciará en la capital salmantina su gira por España.

Las negociaciones para atraer a esta leyenda viva de la música comenzaron antes de verano. En principio solo estaba previsto que actuara en Madrid y Barcelona pero, aprovechando su paso por Lisboa, la productora de la gira por España, que ya había mantenido conversaciones con el Ayuntamiento de Salamanca, planteó la posibilidad de un concierto en la ciudad charra dentro del Octavo Centenario de la Universidad. A Dylan le gustó la idea y, según cuentan fuentes cercanas, también a su pareja, que le animó a aceptar la propuesta y viajar a Salamanca con su familia.

Cuentan que el genio de Minnesota ni siquiera saluda en sus conciertos, pero no hay duda de que el autor de éxitos como "Blowin in the Wind", "Like a Rolling Stone" y "Mr Tambourine Man" volverá a poner a Salamanca en el mapa de las ciudades con conciertos de artistas internacionales. El primero en abrir esta senda fue Mike Oldfield, que reunió a 18.000 espectadores en el estadio Helmántico de la mano de Caja Duero el 9 de julio de 1999.

Y con motivo del 2002, las actuaciones ligadas a la música moderna trajeron a Salamanca desde leyendas vivas de la música hasta ídolos de nuevo cuño. Los Waterboys, Van Morrison, Patti Smith, Cranberries o Shirley Manson y sus Garbage fueron algunos ejemplos de la apuesta por la música durante la Capitalidad Cultural Europea. Oasis, Status Quo, Rodrigo Leao, Manu Chao, St. Germain, Rinôçérôse y Suede también se sumaron al cartel musical.



"Norma" y el aria "Casta diva", en el Liceo el domingo

"Norma", de Bellini, movilizará el domingo (a las 19:00 horas) a 90 artistas y técnicos de la Compañía de la Ópera Nacional de Moldavia en un espectáculo con traducción al castellano. "Casta diva", el aria que se canta nada más comenzar la obra, continúa siendo una de las más populares del repertorio lírico. Norma estará interpretada por la soprano taiwanesa Iaia Tso. La acompañarán el tenor Simone Frediani y la mezzosoprano Rodica Picirenau, en el papel de Adalgisa.

Stanich viene este viernes a la Sala B del CAEM con "Antigua y Barbuda"

No es la primera vez que Ángel Stanich viene a Salamanca. Ya actuó en 2014 y 2015 en la Plaza Mayor, con un flequilo que le tapaba los ojos. Este viernes estará en la Sala B del CAEM (22:00 horas) con "Antigua y Barbuda", su segundo disco. Y tampoco fallarán los temas de "Camino Ácido", producido por el vallisoletano Javier Vielba (Arizona Baby y Corizonas).

Músico que se mantiene al margen de las entrevistas y concentrado en su carrera, Stanich trae como artista invitado a Germán Salto. Con su universo cinéfilo más una mezcla de surrealismo e ironía, Stanich (Santander, 1987) también interpretará hoy con su banda temas de su reportorio ´indie´, como "Metralleta Joe", "Mezcalito", "Galicia Calidade" y "Un día épico".

La Royal Film Concert Orchestra trae este viernes música de cine al Palacio

De la mano de la Fundación Excelentia, la Royal Film Concert Orchestra presentará este viernes en el Palacio de Congresos (20:30 horas) un concierto con la mejor música del cine de Hollywood.

Forman parte del programa del concierto la música de "Lo que el viento se llevó", "Ben-Hur", "La misión", "Memorias de África", "Érase una vez América", "La vida es bella", "Las normas de la casa de la sidra", "Leyendas de pasión", "Blade Runner", "Gladiator", "El padrino", "El código Da Vinci", "Harry Potter", "El puente sobre el río Kwai", "Los siete magníficos", "Forrest Gump", "El último mohicano", "La lista de Schindler", "Juego de tronos" y "Star Wars".

José Luis López-Antón se pondrá al frente de una orquesta que está integrada por profesionales pertenecientes a las mejores orquestas y escuelas europeas y que está llamada a ser un referente en la interpretación de música de cine.

El joven director de orquesta castellano-leonés, con una carrera muy prometedora, debutará al frente de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española el próximo mes de junio, tras una gira de conciertos por Latinoamérica al frente de la Orquesta Sinfonietta de México y la Orquesta Sinfónica de Bolivia.

López-Antón es considerado una de las más brillantes y carismáticas promesas de la nueva generación de directores de orquesta en España. Laureado en la "London Conducting Competition" en 2014, y actual director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica de Ávila (OSAV), en muy poco tiempo su carrera está teniendo un gran ascenso.

Los Absurdos Teatro vuelven a la comedia en el Liceo con "A protestar a la Gran Vía"

Pensar una cosa, decir otra y hacer la contraria es un ejercicio de equilibrismo mental al alcance de pocos. Hay quien lo consigue, al resto siempre le queda ir "A protestar a la Gran Vía". Es el título de la comedia que traen este viernes al Teatro Liceo (21:00 horas) los Absurdo Teatro bajo la dirección de César Marotto, de la Compañía Yllana.

La obra, articulada en cinco ´sketchs´ que se entrecruzan con gran dinamismo, está escrita por Alfonso Mendiguchía (Palencia, 1973), salmantino de adopción, actor, director, autor teatral y crítico teatral de LA GACETA durante ocho años. Con Patricia Estremera forma Los Absurdos Teatro desde 2010.

"Nuestra vocación", afirman Los Absurdos Teatro, "es hacer montajes muy ágiles, rápidos, en los que las conversaciones se cruzan del mismo modo en que se cruza la presencia y la ausencia de la cuarta pared. En definitiva, montajes que pretendemos que tengan nuestro sello personal tanto en lo que se dice como en el modo de hacerlo". Con cerca de 1.500 representaciones apostando por el teatro de humor pero hecho muy en serio, su idea es "desenfocar la realidad a través del absurdo para llegar a los cimientos de este mundo en el que nos ha tocado vivir". "Abordar los problemas que vemos desde un punto crítico, muy coherente, pero siempre desde el ángulo del humor. Atacar la locura cotidiana, en la que todos nos vemos envueltos, para desenmascararla desde dentro y siempre huyendo de moralinas aberrantes", concluyen.

Félix Curto inunda el DA2 con sus obras inspiradas en México y en historias vitales

El artista salmantino Félix Curto ha elegido su ciudad para presentar una "ambiciosa exposición", muy amplia, que abarca varios años de su trayectoria profesional y que muestra su evolución a través diferentes formatos. Quince pinturas, cuarenta y cinco dibujos, treinta y cinco fotografías y veinte instalaciones integran "I am the Cosmos", que ocupa las salas principales del Centro de Arte Contemporáneo DA2 hasta el 19 de agosto.



A través de sus obras, el público podrá viajar por el México (lugar donde ha residido) que tanto ha marcado a Curto. Sus gentes, su energía y la tradición mexicana son un "icono fuerte" para el artista, según confiesa. En el centro de la sala principal del DA2 luce un Chevrolet Impala de 1967 destartalado como parte de una de las instalaciones más sorprendentes de Curto, que se suman a los neones y a otros objetos. En la exposición, "abierta a la interpretación", están también presentes homenajes a la poesía, actitudes vitales, seres queridos que se han ido y a la música. "Es un homenaje a lo que representan esos músicos y esas canciones iconos de libertad", explicó Félix Curto, durante la presentación de la muestra junto al concejal de Cultura, Julio López, que le agradeció haber elegido Salamanca para exhibir esta exposición.



Cuatro autores hablan con el público de su quehacer literario en la Casa de las Conchas

Los escritores que visitan la cuarta edición de "Escrituras de hoy" en la Biblioteca de la Casa de las Conchas compaginan su actividad literaria con otros quehaceres que los vinculan al cine, las redes sociales o la gestión cultural. La familia inunda la obra de José||González y Gabriela Ybarra, que conversarán este viernes (a las 20:00 horas) moderados por Aurelia Rodríguez y Carlos de Dios.



El entorno cercano y el territorio propio están en la base de los poemas de Martín López-Vega y María Sánchez, que el sábado estarán en "Más que un desayuno" (a las 11:00 horas). El ciclo pretende mostrar la obra de escritores que buscan nuevos caminos y formas de expresión alejadas de lo comercial.