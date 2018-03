La ópera "Norma" traerá al Teatro Liceo a 90 artistas el 25 de marzo

El Teatro Liceo acogerá el domingo 25 de marzo "Norma", de Bellini, que movilizará a 90 personas entre artistas de la Compañía de la Ópera Nacional de Moldavia y técnicos, en un espectáculo cómodo de ver para el público gracias a la traducción al castellano.

Leonor Gago, directora de Concerlírica, explicó este miércoles que aunque no es una ópera de repertorio ni de las más conocidas, "Norma" se considera ejemplo por excelencia de la tradición belcantista y "Casta diva", el aria que se canta nada más comenzar la obra fue una de las más conocidas en el siglo XIX y, aún hoy día, continúa siendo una de las más populares del repertorio lírico.

Gago explicó también que hay muchas intervenciones corales a lo largo de "Norma", que emocionan al publico en esta ópera "moderna dentro de lo clásico". "La ópera se hace bien o no se hace; no se puede defraudar al público", apostilló la directora de Concerlírica, que estimó que la visibilidad y la acústica del Liceo son muy buenas, que se asemeja más que el CAEM a un teatro de ópera. "No se perderá ni tiempo ni dinero", añadió Vladislav Bortnikov.

Gago destacó también que los cantantes de "Norma" deben tener una gran calidad vocal y una gran técnica. Y se felicitó también porque en ciudades como Salamanca la ópera tenga ya sus fans, sus seguidores y sus aficionados. "El público se va a sorprender con su belleza, y su música. Parece que lo que oyes, ya lo has escuchado", pormenorizó la directora de Concerlírica.