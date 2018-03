Qué hacer y qué ver este fin de semana en Salamanca: Pablo López, Cantores de Híspalis...

Pablo López lleva este viernes al Multiusos Sánchez Paraíso a 4.000 seguidores

Pablo López, que se dio a conocer tras su paso por la sexta edición de Operación Triunfo, presenta este viernes su álbum "Camino, fuego y libertad" ante 4.000 personas en el Multiusos (22:00 horas). Con el tema "El Patio", que no puede faltar en el repertorio del concierto, ha cautivado a todos desde que presentó el disco con el que viene de gira a Salamanca.



Cantores de Híspalis interpreta este viernes en el CAEM "Cristo. Pasión y Esperanza" acompañado por la Banda de Música de Villamayor

CITA imprescindible como prólogo a la Semana Santa, Pascual González y Cantores de Híspalis presentan este viernes en Salamanca (21:00 horas en el CAEM) "Cristo. Pasión y Esperanza", una obra colosal -donde contarán con la colaboración especial de la Banda de Música de Villamayor-, que también está planteada como un espectáculo audiovisual.

Como señala Juan Luis Calceteiro, Cantores de Híspalis nació en Salamanca en 1976: "Pascual González estaba estudiando en aquella época en Salamanca y tenía un negocio, donde se hacían recitales de música sudamericana, con el salmantino Luis Sevillano. Pascual empezó a escribir temas en Salamanca, pero como no tenía grupo para interpretarlas vino a Sevilla, nos conoció a nosotros y nos fuimos a Salamanca, donde preparamos los ensayos para grabar nuestro primer disco".

Este viernes estarán en escena más de 60 personas. Hay quien dice que ni los Rolling Stones llevan tanto despliegue. "El espectáculo está aderezado por un audiovisual maravilloso y se van proyectando imágenes al tiempo que actuamos. No consigo encontrar el nombre para calificar "Cristo. Pasión y Esperanza" porque tiene distintos frentes: es clásica, folclórica desde el respeto, sinfónica... tiene muchísimos matices y a lo mejor nos estamos inventando una nueva fórmula de música. Ya quisiéramos nosotros parecernos a los Rolling. Pero somos los de Híspalis, que tenemos nuestro nombrecito y nuestro público, ganado a pulso después de 42 años de profesión. Nuestra marca vende y nosotros estamos encantados de que así sea", explica Calceteiro.

"Hablamos en el espectáculo", concluye, "de la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su resurreccíón, desde la perspectiva de Pascual González y con un lenguaje muy de Andalucía. Haremos "Cristo. Pasión y Esperanza" y una segunda parte, sin descanso, con otros temas.. Son dos horas y cuarto de espectáculo. Yo recomiendo al público que se lleve el pañuelo. Van a llorar. Es emocionante. Y hay momentos en los que con el recogimiento a la gente se le saltarán las lágrimas".

SalamancaTown of Rock´n´Roll, con un amplio cartel mañana en la Sala B del CAEM

El cartel de Salamanca Town of Rock´n´Roll reúne este sábado en la Sala B del CAEM (22:00 horas) a Lou Cifer & The Hellions, Cliff Edmonds y The Fever Band.

Lou Cifer & The Hellions nació en 1995 cuando miembros de diferentes grupos alemanes se unieron para realizar sus propias ideas sobre el rock & roll. Han dado conciertos en Finlandia, Suecia, Noruega y Alemania.

Cliff Edmonds comenzó a cantar con The Avengers en 1985 teniendo una importante repercusión en Inglaterra y en otros países de Europa. También canta en solitario desde 2011 con bandas de apoyo como Town Rebels (Alemania), Coolgators (Suecia), The Rotten Rockers (Italia), y Rockin´ Hellfire (España).

The Fever Band se formó en Córdoba en abril de 1999. Miguel Luque se encarga de tocar la batería y aportar la voz solista; Guillermo González, el contrabajo y Faly la guitarra con su toque zurdo.Contarán con tres experimentados DJ´s: Rockin´ Fifi (Francia), Vicen Rock´n´Roll (España), y Alber Pau (España).

Rulo y La Contrabanda convierten en un bar el Multiusos mañana

Rulo y La Contrabanda regresan a Salamanca para presentar en el Multiusos Sánchez Paraíso este sábado (21:00 horas) su última gira "Objetos perdidos".

Rulo estará nuevamente acompañado de sus músicos de La Contrabanda, Patty, Karlos, Quique y Fito, que ofrecerán un cuidadoso espectáculo musical y una especial escenografía en un curioso bar en el cual los amigos serán los objetos perdidos a encontrar.

El bar es un diseño de Silvia González, a la que Rulo (Reinosa, Cantabria, 1979) le ha pedido que no pareciera un bar, sino que lo fuera. "El montaje es un lío muy ambicioso. El bar llega a desdoblarse en discoteca durante las partes más divertidas del concierto, que se remata en un show, levantando al público", ha contado el rockero, recordado por su paso por La Fuga.

La música ´indie´ toma mañana el Juan del Enzina con Maria Arnal i Marcel Bagés

Maria Arnal i Marcel Bagéstraen este sábado al Juan del Enzina (21:00 horas) su álbum de debut "45 cerebros y 1 corazón" (2017), un trabajo con el que han dejado de ser una promesa para convertirse en una de las más sólidas realidades de la música hecha en España. Un paso de gigante, otro más, en la fulgurante trayectoria de un dúo que cuenta sus directos por abducciones y que, a partir de una embrujadora mezcla de emoción, actitud y talento, deja un rastro de seguimiento incondicional allá por donde pasa.

Rayden regresa hoy a Salamanca con su disco "Antónimo"

Rayden regresa este viernes a la sala Camelot (21:00 horas), apoyado por Mahou, con "Antónimo", el cuarto disco de estudio de este músico que huye de estereotipos y etiquetas, y con el que ha conseguido consolidarse como uno de los nombres clave del hip hop nacional. La capital salmantina es el escenario elegido para cerrar la "Gira Noroeste". El madrileño regresa a la ciudad del Tormes en un momento muy especial, sumando éxitos de público y crítica, y promete ofrecer una experiencia auténtica y cercana, donde emoción y crítica estarán muy presentes.

Music Factory trae hoy a Víctor Rutty, Rober del Pyro y DJ Kaef

Víctor Rutty, Rober del Pyro y DJ Kaef son tres representantes del rap español -ex integrantes del grupo The Louk- con una nueva propuesta comprometida en recuperar el origen del estilo, la autenticidad y la filosofía callejera. El trío burgalés actúa en Music Factory este viernes a las 21:00 horas.

Pepón Nieto y Paco Tous interpretan este fin de semana en el Liceo 'La comedia de las mentiras'



Los actores Pepón Nieto y Paco Tous protagonizarán este viernes y este sábado la obra 'La comedia de las mentiras' en el Teatro Liceo de Salamanca, en dos funciones que comenzarán en ambos casos a las 21.00 horas.

La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes ha programado esta representación, para la que ya solo quedan a la venta las entradas en zona de visibilidad reducida, y en la que también participan el elenco de actores formado por José Troncoso, Angy Fernández, Raúl Jimenez, Marta Guerras y María Barranco.

La obra, una comedia dirigida por Pep Antón Gómez, está ambientada en Atenas, donde dos hermanos, Hipólita y Leónidas, están enamorados. Ella de un joven llamado Tíndaro, él de una joven llamada Gimnasia que, sin embargo, es flautista.

Pero ni Tíndaro ni Gimnasia son las parejas que el padre de Hipólita y Leónidas, "un avaro recalcitrante, comerciante de vinos, paños y liras", desea para sus hijos, según ha adelantado el Ayuntamiento de Salamanca sobre la trama.

En el momento de los hechos, el progenitor se encuentra de viaje de negocios y deja al cargo de la casa a su hermana Cántara, "la tía solterona que lleva más de 40 años esperando a Filemón, su amor de juventud, que un día salió a comprar higos y ya no volvió", una situación familiar que desencadena una historia de la que disfrutarán los espectadores presentes en la sala.