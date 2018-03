Qué ver y qué hacer este fin de semana en Salamanca: el fado de Cristina Branco, Tartana Teatro; La Tumba de María Zambrano...

La fadista Cristina Branco llega al Teatro Liceo este sábado con la audacia de su disco "Menina"

Cristina Branco, que actúa este sabado en el Teatro Liceo (a las 21:00 horas), es cantante de fados gracias a que su abuelo la introdujo en la música de Amalia Rodrigues.

Cristina Branco suma casi dos décadas llevando la música de su país por todo el mundo. Su último trabajo es "Menina" y está a punto de presentar nuevo disco, el número catorce en su carrera, para el que volverá a realizar una extensa gira europea.

La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura destaca que Cristina Branco es sinónimo de sofisticación en la música portuguesa. Dentro de un campo de fuertes raíces conservadoras y tradicionalistas como es el fado, representa una alternativa basada en el profundo conocimiento de los poetas y poemas que interpreta. Su disco "Menina", marcado por la audacia y la mezcla de nuevos compositores de varias latitudes de la música portuguesa, recibió en el país vecino el Premio de Mejor Disco de la Sociedad Portuguesa de Autores.

'La tumba de María Zambrano', teatro en clave poética en el Juan del Enzina

En el Teatro Juan del Enzina se rendirá este sábado (21:00 horas) tributo a una de las pensadoras españolas más importantes del siglo XX, María Zambrano (Vélez-Málaga, 1904 - Madrid, 1991)?, primera mujer que recibió el Premio Cervantes en 1988. " La tumba de María Zambrano. Pieza poética en un sueño" es un texto de Nieves Rodríguez que dirige Jana Pacheco, con la escenografía de Alessio Melo y un reparto formado por Óscar Allo, Isabel Dimas, Aurora Herrero, Daniel Méndez e Irene Serrano.



Jana Pacheco recupera la figura de Zambrano porque "en un momento donde el mundo se caracteriza por el abuso de poder y se llena de fronteras, donde la explotación infantil y las guerras no cesan, donde los derechos humanos se convierten en privilegios, es necesario que el teatro siga siendo una herramienta política, una trinchera férrea que nos permita vivir con esperanza de cambio". La Agrupación Musical Cristo Yacente abre el domingo los conciertos de Semana Santa



Actualmente la agrupación musical se compone de 65 músicos y sigue interpretando sus marchas procesionales en varios puntos de la geografía española. En su repertorio destacan composiciones propias como "En nuestro corazón", de Héctor Tavera Fresno; "Un rosario en tus manos", de Javier García Rodríguez; o la recién estrenada "Allí donde estéis", también de Héctor Tavera Fresno. En el concierto del CAEM le acompañará la Banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Victoria de León. En la actualidad está formada por una plantilla que supera el centenar de músicos que cada año se desplaza hacia tierras andaluzas para ser partícipes de su Semana Santa, acompañando a un sinfín de pasos de Hermandades y Cofradías.

La Tartana Teatro trae el domingo el divertido espectáculo "El rincón de los títeres"

Las familias tienen una nueva cita el domingo en el Liceo (18:00 horas) con la Tartana Teatro y su espectáculo "El rincón de los títeres", una obra unida a su dilatada trayectoria de cuatro décadas.

Un viejo titiritero recibe el encargo de hacer una exposición para mostrar sus 40 años construyendo marionetas. Una agradable sorpresa hasta que se da cuenta de que solo le conceden un día para prepararla...

Empieza a despertar a los personajes de algunas de sus obras, que le ayudarán a crear una exposición en la que no faltarán piratas, reyes y princesas, historias de aventuras fantásticas o hasta historias de amor en un divertido espectáculo que hace un homenaje al teatro de títeres.

La Tartana Teatro presenta en su 40 aniversario un espectáculo muy especial, donde los espectadores vivirán un viaje a través de la historia de la compañía, en el que muchos de los personajes que han poblado sus 40 años de trabajo, volverán a cobrar vida en una aventura increíble.

Teatro Paraíso presenta este sábado "Nómadas" para niños desde 2 años en la Torrente Ballester

La compañía Teatro Paraíso presenta mañana en dos pases en la Biblioteca Torrente Ballester (12:30 y 18:30 horas) "Nómadas" para niños desde 2 años.

El mundo es un gran territorio por descubrir. Por él, caminan curiosas dos mujeres nómadas cuyo afán es explorar nuevas tierras, en busca de otras experiencias. Saka y Tamán, en su deriva por el mundo llegan a un emplazamiento extraño, desorganizado y caótico, lleno de sorpresas. Allí encuentran un enorme huevo al que cuidarán amorosamente.

A través del juego, la manipulación y la experimentación, la escena se convierte en un lugar donde la Arquitectura, la Geometría y las Matemáticas nacen de manera natural. Al transformar poéticamente los materiales, las líneas, los puntos y el plano devienen en un tipi, un muro, una cascada€ Todo ello mientras la vida late dentro de ese extraño huevo.Finalmente la curiosidad de estas mujeres nómadas, les impulsa a continuar su camino, dejando a sus espaldas las huellas de su paso, que solo otro humano va a saber reconocer.

Virginia Rivas invita al espectador en el DA2 a integrarse en sus paisajes sonoros



La joven artista Virginia Rivas, se incorpora a la oferta expositiva del centro de arte contemporáneo DA2 con la muestra "Soundscape", que se podrá visitar hasta el 13 de mayo en la antigua cárcel provincial.

Nacida en Madrid (1981), formada en la Universidad de Salamanca en su Facultad de Bellas Artes y con estudio para trabajar en Hervás (Cáceres), la artista explicó ayer que las obras que componen la exposición se detienen en el paisaje sonoro que nos rodea.

"Reflexiono sobre la contaminación acústica y el exceso de ruido que tenemos en la sociedad. Es la continuidad del proyecto "Sinestesia", en el que trabajé solamente con la música. Decidí ampliarlo porque estamos muy acostumbrados a los ruidos que tenemos a diario pero pocas veces nos detenemos a pensar dónde nos encontramos", dijo en compañía de José Luis Barba, director gerente de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

"Hay una parte interactiva con el espectador", añadió, "que me interesa mucho para que sienta lo que yo he sentido con este proyecto. Puede ver diapositivas de lugares en los que he estado a lo largo de mi vida y también escuchar el sonido ambiente de donde fue tomada la imagen, para que juegue un poco".

Todo aquel que se adentre en la sala expositiva puede decidir, tocar, oír y sentir y es su consentimiento a formar parte de la exposición lo que completa las propias obras.

Las obras que muestra Virginia Rivas en el DA2 están realizadas en diferentes soportes. Hay nueve lienzos, una intervención sobre papel específica para el DA2, cajas de luz, neones y fotografías. La artista, que presenta su paleta de colores en una obra específica, se reconoce como pintora.

En su paleta pictórica irrumpen "texturas, dibujos ingenuos y breves textos que se mueven entre el azar y la intención con el fin de definir aquello que me rodea", ha escrito la artista. "Me interesa el proceso pictórico clásico e investigo la forma y la materia a través de la abstracción y el gesto".

"El tema principal de mis obras", subraya, "es el estudio del individuo en la sociedad actual, de ahí una serie de obras figurativas que marcan el inicio de mi carrera, figura que ha ido desapareciendo del lienzo al advertir que no era necesaria para tratar la belleza de lo cotidiano. Profundizo en la conducta humana a través de mis propias vivencias para confeccionar un discurso sociológico, plural y contemporáneo que surge desde lo más íntimo".

Virginia Rivas recorrió las salas del DA2 cuando era estudiante de Bellas Artes y ahora es una experiencia única el exponer en ellas. "Desde que abrió el DA2 en 2002, explicó, "para mí fue un referente del arte contemporáneo. Ya no tenías que irte a Barcelona ni a Madrid ni a ninguna ciudad más grande para ver obras. He crecido en estas salas y exponer ahora en ellas es muy emocionante".

La Biblioteca Torrente Ballester rinde homenaje a José Luis Sampedro

Con motivo del I Centenario del nacimiento de José Luis Sampedro, la exposición "Geografías literarias de José Luis Sampedro", que se puede ver en la Biblioteca Torrente Ballester hasta el 28 de marzo, propone un viaje por su obra literaria a partir de sus geografías, de esos espacios que han dejado una marca en sus escritos, en su vida.

Un diálogo entre la vida y la ficción, entre la escritura y la vida, en ese territorio único que es el de José Luis Sampedro, uno de los escritores más singulares del siglo XX en lengua castellana. Literatura y pensamiento en un recorrido biográfico, que nos llevará de los primeros éxitos literarios de José Luis Sampedro a algunas de sus últimas obras publicadas.