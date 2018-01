Ana Torralva capta el duende de los artistas flamencos en sus fotos de estudio

El DA2 inicia nueva temporada con una magnífica antológica de Ana Torralva, que maneja la cámara desde los 13 años y está considerada una de las mejores retratistas del país. El centro de arte contemporáneo recoge sus encuentros con artistas flamencos en la muestra "Teoría y juego del Duende", comisariada por Fernando García Malmierca. Y vemos desde Camarón a "El Cigala", de Paco de Lucía en Salamanca a Tomatito; de Estrella Morente a Rocío Márquez. Incluso artistas nada mediáticos componen series magnéticas para el espectador.

Cantantes, guitarristas y bailaoras captados en un gesto único, con la sobriedad del blanco y negro, cierran un círculo que Ana Torralva prolonga con dos vídeos, ya en color. La fotógrafa explicó ayer cómo ha trabajado con los artistas del cante jondo para sus series fotográficas, que van más allá de lo documental. Primero los ve en conciertos. Luego insiste hasta que consigue una sesión de estudio con ellos. Y se toma su tiempo, al menos una hora para conseguir empatizar con quien va a captar con la cámara. "Me gusta hacer retratos. Las personas me hablan, me dicen cosas y, al mismo tiempo, es como si yo también captara mi autorretato. Es como cuando tomas un café con un amigo; tiene que haber un feedback", recalcó. Y tras las sesiones, busca la esencia. En sus últimas series cultiva el minimalismo y persigue la emoción en unas manos, una cintura, un detalle... como se aprecia en la exposición en la que García Malmierca ha urdido una síntesis muy interesante del trabajo de la fotógrafa, que comenzó en las minas de la Unión.