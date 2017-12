La Escuela Municipal de Música y Danza ofrecerá el jueves un Concierto de Navidad en el Liceo

Los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca ofrecerán un concierto de Navidad este jueves, en el Teatro Liceo. Será a las siete de la tarde y la entrada es con invitación.

El programa que interpretarán será muy variado y los asistentes podrán disfrutar de diferentes agrupaciones de música vocal con acompañamiento de piano, coro infantil, conjuntos instrumentales ORFF, Danza clásica y por supuesto el trabajo realizado este primer trimestre por los alumnos de Formación Básica II, que son el eje central de este concierto.

Algunas de las canciones que se podrán escuchar son: Hallelujah de Leonard Cohen, Campanitas, Pizzicato Polka, We wish you a merry christmas y Era Rodolfo, el reno, entre otras muchas.

SEDE SANTA CECILIA

El lunes 18 de Diciembre, a las seis de la tarde en el auditorio de la escuela Santa Cecilia, tendrá lugar el concierto de navidad correspondiente a los primeros ciclos de Música y movimiento. La actuación la realizarán los alumnos de Iniciación musical y formación Básica I. El programa estará formado principalmente por Villancicos y canciones populares. La entrada será con invitación.

Y el martes 19, también en el auditorio de la sede central, tendrán lugar las dos audiciones de Guitarra Española en las que se escuchara el trabajo realizado este primer trimestre. La primera empezara a las 17:30 y la segunda a las 19:00 h. La entrada será libre hasta completar el aforo.