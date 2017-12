Verónica Aranda y Ramón Soria reciben los Premios Ciudad de Salamanca de Poesía y Novela

El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha entregado este lunes el XXI Premio de Novela Ciudad de Salamanca a Ramón J. Soria Breña por la obra El barco caníbal y el XX Premio de Poesía Ciudad de Salamanca a Verónica Aranda por el poemario Dibujar una isla.

Fernández Mañueco ha recordado en su intervención que Salamanca es Ciudad de Cultura y de Saberes y que por ello se apuesta por iniciativas de creación literaria como estos galardones que ratifican el compromiso permanente del Ayuntamiento con la cultura.

Asimismo se ha referido al prestigio y a la profesionalidad de los jurados que garantizan que a los lectores les lleguen los mejores trabajos.

El Jurado del Premio de Novela, que se reunió el pasado 28 de septiembre, estuvo presidido por Luis Alberto de Cuenca y formaron parte de él: África Vidal, Emilio Pascual, Fernando Marías y José Antonio Cordón. Se recibieron un total de 87 obras, la mayoría procedentes de España (83) y el resto de Colombia, Argentina, Canadá y México.

El alcalde ha hecho entrega al ganador, Ramón Soria, de un premio de 15.000 euros. Además este certamen incluye la publicación y distribución de la obra premiada por la editorial Ediciones del Viento.

Por su parte el Premio Ciudad de Salamanca de Poesía recibió 220 originales, de los que 205 procedían de España y el resto de Estados Unidos, Argentina, Colombia, México, Francia, Israel, Perú, Cuba, Chile, Uruguay y Grecia. El jurado estuvo presidido por Antonio Colinas y formaron parte de él: Asunción Escribano, César Antonio Molina, Fermín Herrero, José Luis Puerto y Juan Antonio González Iglesias.

A la ganadora de esta edición, Verónica Aranda, el alcalde le ha hecho entrega de un premio de 8.000 euros. La edición y distribución de la obra ganadora la ha realizado la editorial Reino de Cordelia.

Ramón Soria: XXI Premio de Novela Ciudad de Salamanca

El ganador del XXI Premio Ciudad de Salamanca de Novela ha sido Ramón Jesús Soria Breña por la obra "El barco caníbal".

El autor, que nació en Jarandilla de la Vera (1965) es antropólogo y escritor, y durante treinta años ha investigado como consultor los hábitos alimenticios en las sociedades de consumo. Apasionado de la selva y de la pesca a mosca, es colaborador habitual de la prensa de naturaleza y de revistas de gastronomía. En su juventud desarrolló en Brasil el proyecto Sistemas de censo para felinos: el caso de Jaguarundí o Gato Nutria. Ha escrito la novela Los últimos hijos del lince (2010) y la colección de cuentos Los dientes del corazón (2015).

El barco caníbal, ganadora del XXI Premio Ciudad de Salamanca, cuenta la historia de Lucía, que ha sido condenada por un juez a trabajos comunitarios que consisten en ayudar en los ejercicios de gimnasia cerebral a Limeo, un famoso chef diagnosticado de alzheimer. Ambos comienzan a escribir un diario con sus pensamientos y sus recuerdos, para retenerlos. Y así, entre los dos, construyen una novela que cuenta la historia reciente de un país a través de la gastronomía, de la amistad, del hedonismo, la tristeza y el éxito.

Verónica Aranda: XX Premio Ciudad de Salamanca de Poesía

Por su parte, el XX Premio Ciudad de Salamanca de Poesía ha sido para Verónica Aranda por su poemario Dibujar una isla. La autora, que nació en Madrid en 1982, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense y gestora cultural, y ha realizado estudios de doctorado en la Universidad Nehru de Nueva Delhi (India). Ha recibido los premios de poesía Joaquín Benito de Lucas, Antonio Carvajal de Poesía Joven, Arte Joven de la Comunidad de Madrid, Margarita Hierro, Antonio Oliver Belmás, el Premio Internacional Miguel Hernández y el Accésit del Adonáis, entre otros.

Ha publicado los poemarios: Poeta en India, Tatuaje, Alfama, Postal de olvido, Cortes de Luz, Senda de sauces. 99 haikus, Café Hafa, Lluvias continuas, Ciento un haikus, Otoño en Tánger, Épica de raíles y la antología bilingüe Inside the Shell of tortoise. Ha traducido Poemas de los Himalayas del poeta nepalí Yuyutsu RD Sharma, Claros de António Ramos Rosa y Una casa con palabras dentro de Maria do Rosário Pedreira así como poesía francesa y brasileña contemporánea.

El poemario ganador Dibujar una isla nos remite a un mundo clásico, a un viaje interior por un territorio que no es geográfico sino un anhelo de plenitud, una indagación en busca de dinamismo abierta a un universo de pacientes, heroínas, tahúres, suicidas y adivinos, donde la soledad se apacigua en el acto generoso de contemplar la belleza.