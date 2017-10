La Torrente Ballester acoge 50 fotografías de Puparelli hechas en Salamanca hace 30 años

La biblioteca Torrente Ballester acoge hasta el próximo día 11 de noviembre unas 50 fotografías realizadas por Vicente Sierra Puparelli en el último cuarto del siglo pasado.

En un formato pequeño, en fotógrafo muestra la parte arquitectónica y urbanística de Salamanca en aquella época. Los asistentes a la muestra podrán disfrutar no solo de la parte monumental de la ciudad sino también de otras zonas emblemáticas como la plaza de Barcelona, el parque Würzburg, o el barrio Chino antiguo visto desde el cerro de San Vicente. "Lo más atractivo de ellas es que están hechas de manera totalmente analógica, con la técnica del gelatinobromuro de plata, algo que ya no se ve y gusta mucho a la gente". De hecho, no es la primera vez que estas históricas fotografías salen a la luz y años atrás ya estuvieron expuestas en el centro cultural el Charro.