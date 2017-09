La danza contemporánea llega mañana al Teatro Liceo con el espectáculo "Nagare"

El Teatro Liceo acogerá este domingo el espectáculo de danza contemporánea Nagare, una producción de la Compañía Circle of Trust y el grupo Logela.

Circle of Trust es una compañía fundada en 2002 compuesta por bboys zaragozanos, referentes de la escena break dance nacional e internacional. Su filosofía es evolucionar desde la calle al ámbito profesional de la danza. Han realizado espectáculos para grandes marcas (Nike, Red Bull, San Miguel, Coca-Cola, etc.), han participado en festivales de danza nacionales e internacionales (Trayectos, Días de Danza, IDF Manchester, Ensemble Baroque de Toulouse, CCE Nicaragua, Honduras, Colombia, etc.) y han realizado colaboraciones con otros profesionales de la danza y teatro (Rafael Amargo, Blanca Li, Logela, LaMov o Jordi Vilaseca). Su objetivo es dar a conocer la cultura Hip Hop al público a través de sus espectáculos dinámicos, sorprendentes, novedosos y cada vez, más profundos, los cuales garantizan no dejar indiferente al espectador.

Por su parte, el grupo Logela lo componen creadores de diferentes disciplinas artísticas digitales: dos músicos informáticos y dos video creadores, aunque en sus proyectos siempre hay colaboraciones. El objetivo de Logela es la creación y unión de productos digitales con la puesta en escena. Comenzaron con la escenificación del CD-Rom de "Belarritakora sartu" del grupo Rock "Non Demontre" en el año 2000. En el 2002 fueron los directores artísticos del "Break On Stage", actualmente convertido en un festival anual de carácter internacional. El año 2003 editaron y escenificaron el DVD "Ohe handi bat" (documental interactivo). 2004 danza multimedia KLONK. 2007 espectáculo multimedia MOKAUA. 2008 TAUPADAK, junto a la compañía de danza tradicional Vasca KUKAI, mezcla de danza tradicional vasca contemporánea y multimedia. En el 2009 vino la segunda colaboración con COT; PAPIRO...FLEXIA. Ese mismo año empiezan las colaboraciones internacionales; MOTION HOUSE compañía de danza Inglesa y CHELYABINSK CONTEMPORARY DANCE THEATER (Rusia) con la dirección de Asier Zabaleta. Actualmente están aplicando sus conocimientos a la técnica MAPPING (proyecciones a grandes edificios ajustando la imagen y el sonido al espacio arquitectónico). La imagen y el sonido se sincronizan con el planteamiento escénico de cada ocasión; THE VOYAGUE(2012) junto a la compañía MOTION HOUSE (Birminghan) & ATEARA DOA (2012); junto a la compañía KUKAI son algunos ejemplos.