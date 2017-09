Los mejores cortometrajes del mundo, en Salamanca gracias al Manhattan Short Film Festival

Salamanca participa a partir del próximo martes, 3 de octubre en la 20ª edición del Manhattan Short Film Festival, el certamen que exhibe los mejores cortometrajes del mundo en más de 250 ciudades y en el que el público es el jurado.

El Museo del Comercio será, del 3 al 6 de octubre el escenario de esta proyección de cortos que se ofrece al público de manera gratuita. Debido a la amplia aceptación que ha tenido el festival se realizarán dos proyecciones por día, a las 18.00 h y 20.30 h. Durante los cuatro días, los espectadores salmantinos podrán votar por su corto y actriz o actor favorito entre los diez finalistas.

Tras la suma de todos los votos se anunciará el palmarés, en un acto que tendrá lugar el próximo 10 de octubre en la ciudad de Nueva York. Se espera que más de 100.000 personas de los cinco continentes se reúnan en cines, galerías, museos o cafeterías con el objeto de ver, disfrutar y elegir el corto finalista.

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Salamanca Film Commission y en colaboración con el Museo del Comercio organiza una vez más la celebración de este festival que tiene como principal objetivo la promoción del formato cortometraje, apoyar a sus creadores y ofrecer a los espectadores de todo el planeta una oportunidad para participar en un proyecto común.

Salamanca Film Commission ha editado material promocional que distribuirán en diferentes puntos de la ciudad, como las facultades universitarias o bibliotecas.

One Week, One World, One Festival es la filosofía que resume el Festival de Cortometrajes de Manhattan. Más de cien mil amantes del cine se unirán nuevamente durante once días para celebrar la edición número 20 del Manhattan Short, el primer festival global de cine donde el público es el jurado. Los 10 cortometrajes finalistas presentados representan los mejores trabajos entre un récord de 1615 participantes de 75 países, testimonio de la vitalidad y de la creatividad del cine en formato de cortometraje. Trabajos de Siria, Letonia y Georgia representan a sus respectivos países por primera vez y dos cortometrajes proceden de España, el único país con múltiples selecciones entre los 10 finalistas.

Varios de los cortometrajes finalistas de pasadas ediciones del Manhattan Short Film Festival han ganado posteriormente el Oscar en la categoría de cortometraje y han optado a nominaciones en certámenes tan importantes como el Festival de Sundance o los Bafta británicos. Esto ha llevado a que el Manhattan Short Film Festival se haya convertido en la mayor colección de los mejores cortometrajes en el mundo hoy en día.

Las siete ediciones en las que se ha realizado el festival en Salamanca ha sido un éxito absoluto de público, ya que las proyecciones han supuesto un lleno de los espacios donde se han proyectado.

www.msfilmfest.com

DIEZ CORTOS

Do no Harm

Directora: Rosanne Liang

País: Nueva Zealand

Duración: 12:00

Sinopsis: 3am. Hongjing, China. Años 80. Un obstinado cirujano es obligado a romper el juramento médico cuando unos violentos gánsters invaden el hospital donde está realizando una operación a vida o muerte.

Behind

Director: Ángel Gómez Hernández

País: España

Duración: 15:00

Sinopsis: Una divorciada está obsesionada con la idea de que su ex marido pueda secuestrar a su hijo.

Fickle Bickle

Director: Stephen Ward

País: USA

Duración: 10:45

Sinopsis: Un fontanero se queda encerrado en una gran mansión, circunstancia que aprovecha para llamar a una antigua compañera de clase, una enamorada del dinero.

Hope Dies Last

Director: Ben Price

País: Gran Bretaña

Duración: 7:43

Sinopsis: Durante la Segunda Guerra Mundial, un prisionero que trabaja como barbero para los nazis teme que cada corte de pelo sea el último.

Perfect Day

Director: Ignacio Redondo

País: España

Duración: 10:45

Sinopsis: Un negocio de 10 millones de dólares y una cita con una chica, ¿el mejor día en la vida de David?, posiblemente, no.

Just Go!

Director: Pavel Gumennikov

País: Letonia

Duración: 10:45

Sinopsis: Un joven que perdió las piernas en un accidente acude al rescate de la chica que ama cuando esta es secuestrada por unos villanos.

Mare Nostrum

Directores: Rana Kazkaz & Anas Khalaf

País: Siria

Duración: 13:00

Sinopsis: Un padre se enfrenta a la decisión más difícil de su vida, intentar darle un futuro a su hija, arriesgando la vida de ambos.

Viola, Franca

Directora: Marta Savina

País: Italia

Duración: 15:00

Sinopsis: Sicilia, 1965. Franca se ve obligada a casarse con su violador para evitar convertirse en un paria, tradiciones machistas de una sociedad anclada siglos atrás. Ella decide rebelarse contra su futuro.

In a Nutshell

Director: Fabio Friedli

País: Suiza

Duración: 5:00

Sinopsis: Un collage de amor y guerra.

8 Minutes

Directores: Giorgi Gogichaishvili & Davit Abramishvili

País: Georgia

Duración: 12:40

Sinopsis: Con el fin del mundo aproximándose, un mago prepara su gran truco final.