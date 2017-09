San Sebastián selecciona a Gabriel Velázquez entre los mejores cineastas

El Festival de San Sebastián, que del 22 al 30 de septiembre llegará a su 65 edición, ha seleccionado al salmantino Gabriel Velázquez como uno de los mejores cineastas del año. Y exhibirá su última película, "Análisis de sangre azul," en la sección Made in Spain.

Esta es la quinta vez que Gabriel Velázquez acude al Festival de San Sebastián. Todas sus películas siempre han sido seleccionadas en el certamen donostiarra. "Sud Express" (dirigida junto a Chema de la Peña) compitió en la Sección Oficial donde ganó el Premio Signis. "Amateurs" participó en Zabaltegui-Nuevos Directores. E "Iceberg" y "Ártico" también estuvieron en Made in Spain.

"Análisis de sangre azul", codirigida junto a la zaragozana Blanca Torres, ha sido un proyecto de varios años, un trabajo que abarca de 2011 a 2016 incluyendo el montaje, y cuenta con localizaciones en la Sierra de Béjar. Para rodar la película se recuperaron de la Filmoteca, gracias a su coordinadora Maite Conesa, imágenes inéditas de los años 40 del siglo pasado cedidas por el doctor Cabrera, un visionario de lo que después sería el inolvidable Félix Rodríguez de la Fuente.

"Análisis de sangre azul" narra la aventura de un aristócrata inglés que cae despeñado en los Pirineos y despierta en un sanatorio mental a principios del siglo pasado. El doctor en psiquiatría Pedro Martínez registra en su cámara de 16 mm las evoluciones de este hombre que ha perdido la orientación y la memoria. Las ocultas intenciones del doctor le llevarán a aprovechar la llegada de este "raro espécimen" para poner en práctica sus teorías evolutivas.

Rodada como falso documental, un género que puso en pie Basilio Martín Patino, Gabriel Velázquez y Blanca Torres buscan forzar (una vez más) los límites entre ficción y documental. Desde el romanticismo de las primeras películas paisajísticas, los directores trasladan a los espectadores al valle de Valdellomar con la indisimulada intención de homenajear y recuperar la mirada incontaminada de los pioneros.

"Análisis de sangre azul" ha contado con la ayuda de la Junta de Castilla y León, de la Diputación de Salamanca y del Ayuntamiento de Salamanca entre otros organismos.

En Made in Spain, una sección no competitiva del Festival de San Sebastián, se exhibirán también otras diez películas, entre ellas, "El bar", de Álex de la Iglesia, "Estiu 1993", de Carla Simón, que fue la gran revelación de la pasada Berlinale, "No sé decir adiós", de Lino Escalera, e "Incierta gloria", de Agustí Villaronga.

"Análisis de sangre azul" comenzó su recorrido en el Festival Europeo de Sevilla y se estrenó comercialmente en España en marzo de 2017. Ha recorrido ya diferentes certámenes nacionales e internacionales logrando el Segundo Premio en el Festival Internacional de Calanda. Este otoño, además de San Sebastián, viajará desde el sur hasta el norte de Europa en distintos festivales. Velázquez y Torres tienen material rodado para montar una segunda parte de esta historia en blanco y negro. Pero antes, el cineasta salmantino concluirá su próximo largometraje "Subterranean" y comenzará a rodar "Folk" mientras echa mucho de menos a su amigo y mentor Juan Antonio Pérez Millán.