El musical Priscilla, en el CAEM del 14 al 17 de septiembre

Coincidiendo con la celebración de las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega, el Centro de las Artes Escénicas acogerá el espectáculo "PRISCILLA, el musical".

La obra narra las aventuras de tres artistas drag que atraviesan el desierto australiano a bordo del desvencijado autobús que da nombre al musical, representando su divertido show en un viaje en busca del amor y la amistad.

La banda sonora de este musical está formada por I Will Survive y las canciones más bailadas de la historia, como Boogie wonderland, Like a virgin, Like a prayer o It´s raining man.

Con la extraordinaria puesta en escena original con la que fue estrenado en Londres, incluidos 40 artistas en escena, el exuberante vestuario galardonado con un Oscar, el espectacular autobús que da nombre al musical y una banda sonora que reúne los éxitos más bailados de la historia, PRISCILLA es el musical más espectacular y divertido.

La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes ha programado siete funciones los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre, en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música. El precio de las entradas para este espectáculo va desde los 35 a los 55 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo o en la web www.ciudaddecultura.org.

FUNCIONES:

Jueves 14 septiembre a las 20:30h.

Viernes 15 septiembre a las 18:00 y 22:00h.

Sábado 16 septiembre a las 18:00 y 22:00h.

Domingo 17 septiembre a las 17:00 y 20:30h.