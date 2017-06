Carlos de Pando, guionista del Ministerio del Tiempo: "Intento colar guiños a Salamanca, pero a veces están escondidos"

Carlos de Pando (Salamanca, 1980) ha trabajado como guionista de "Casi Perfectos", "7 Vidas", "Aída", "Herederos", "Plan América", "Imperium", "Hispania", "Gran Hotel" y "Velvet". Su firma está ahora en "El Ministerio del Tiempo".



–Tiene una carrera profesional muy extensa.

–Hice Comunicación Audiovisual en la Pontificia de Salamanca y también la primera edición del Máster de Guión de Ficción, que ahora es una referencia pero que en su momento era apostar por el riesgo. Y es la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque mi intención era ir a Madrid a estudiar cine, que era lo que hacía todo el mundo, con lo que la competencia era mucho más directa. Yo tenía buena relación con los profesores y el Máster pintaba muy bien, así que me lancé. Terminé, hice unas cuantas pruebas, me cogieron en Globomedia y no he parado. He tenido bastante suerte.





–Estudió en el Francisco Vitoria y en el instituto de la Vaguada de la Palma. ´Pacino´ dijo en uno de los capítulos de "El Ministerio del Tiempo": "Tenía un profesor, don Victorino, que se pasaba las clases de dibujo por el forro". Era una referencia a Victorino García Calderón. ¿Vamos a encontrar más guiños hacia Salamanca en la serie?

–Siempre intento colar alguna referencia, algún guiño. En el capítulo dedicado a los últimos de Filipinas colé un homenaje a Unamuno. Los personajes de Hugo Silva y Nacho Fresneda venían de una misión en Salamanca, y habían escuchado la primera clase de Unamuno después del exilio. "El Ministerio?" tiene un componente de nostalgia, como serie, y nos saca mucho la nostalgia propia. Me tira la tierra y siempre que puedo hago un hueco en el guion para Salamanca, mis amigos, mi familia y mi gente. Este guiño con Victorino, como era muy evidente y el referenciado lo pilló, ha trascendido más, pero normalmente están más escondidos.



–Tiene fans muy acérrimos que la ven fuera del horario de emisión. Y hay un público muy específico, muy leal a la serie, que es muy interesante para TVE porque es un público que da la pátina de calidad y de producto de referencia. Y eso hace que el número de espectadores no sea tan importante: importa más la calidad que la cantidad en esta tercera temporada de "El Ministerio del Tiempo".

