La escasez de pediatras, sin solución a corto plazo en la Periurbana Norte

Paciencia, resignación y tranquilidad. Así deben asumir los vecinos de los municipios de la Zona Básica de Salud Periurbana Norte con niños pequeños las ausencias periódicas y continuadas del pediatra en sus consultorios. Una situación que se prolonga desde antes del verano y que se mantendrá a largo plazo, ya que no hay posibilidad de solución a corto plazo dada la carencia de más recursos sanitarios disponibles para que desde el Área de Salud de la Junta se pueda poner fin a este problema.

En este sentido, desde la Dirección Médica de Atención Primaria informa a los vecinos que por el momento la situación se va a mantener y no van a tener la consulta de Pediatría los cinco días de la semana en sus municipios. Aseguran que el problema ha sido provocado al coincidir de baja los tres pediatras titulares. "Los tres profesionales están con una baja de larga duración y de los tres sustitutos que hay, que son todos los recursos que tenemos, porque no hay pediatras en paro ni disponibles, dos se han destinado para atender las consultas de la Periurbana Norte, con lo que el 70% de las consultas están cubiertas aunque no haya consulta diaria en su municipio, hay dos consultas diarias garantizadas", asegura el director médico, José Martín. "Es un problema de demarcación, al estar distantes en distintos centros y todos los recursos de la Gerencia en Pediatría están en esta zona básica porque entendemos que son necesarios para garantizar la atención y la continuidad sanitaria y no hay demoras en la asistencia, salvo algún retraso, pero mínimo, en las revisiones ordinarias. Está garantizada la continuidad sanitaria urgente, ordinaria y la programada", afirma.