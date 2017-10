El Ayuntamiento de Villares valora asumir la gestión directa de la guardería

El equipo de Gobierno de Villares de la Reina, con el apoyo del Grupo Socialista y el Partido Independiente, mantiene su compromiso por dar continuidad al servicio de la guardería y está estudiando un nuevo modelo de gestión que permita "lograr una solución viable que beneficie a los usuarios", afirma el teniente de alcalde y portavoz municipal, Miguel Ángel Pérez.

Por ello, el pleno extraordinario aprobó este lunes con los votos favorables de los tres grupos la renuncia al proceso de licitación abierto para la contratación de la gestión indirecta de la guardería. Ahora, vistos los antecedentes sufridos y la falta de interés por parte de las empresas (sólo se habían recibido tres ofertas), la propuesta de la mayoría se centra en estudiar los costes y la manera en la que el Consistorio asumirá la gestión, sobre todo para no perjudicar a trabajadores y usuarios. Una decisión que deberá llevar a cabo antes del 14 de noviembre cuando se cumple el plazo de dos meses establecido en el contrato de servicio firmado durante este periodo de tramitación de urgencia.

Una actuación con la que no está de acuerdo C´s al considerar que "no tiene sentido dejar sin efecto la licitación, se debería continuar con el expediente y después valorar la gestión directa, que no está justificada".