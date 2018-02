El PP pide al Tripartito explicaciones por las "carencias" de los toros de esta edición

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, que encabeza su portavoz Marcos Iglesias Caridad, realizó este miércoles su particular valoración del Carnaval del Toro 2018, asegurando: "La mejorable publicidad institucional, la calidad del ganado, los toreros participantes y algunas actitudes del equipo tripartito de Gobierno municipal han podido tener algún tipo de incidencia negativa en cuanto a visitantes los días de Carnaval, una afluencia que ha sido manifiestamente menor que en otros años".



Iglesias Caridad destacó en el aspecto taurino que "la calidad, en general ha sido inferior a otras ediciones, destacando en negativo el deficiente encierro del Lunes, lo que derivó en malas capeas y un desastre de desencierro", afirmando que "un encierro tan desigual y flojo no es apto para nuestro Carnaval", por lo que "se deben tomar medidas para que el año que viene esto no vuelva a suceder".





