Los vendedores ambulantes del mercadillo de Ciudad Rodrigo, en pie de guerra contra el Ayuntamiento

El grupo municipal del PP de Ciudad Rodrigo visitó este sábado el mercadillo mirobrigense a petición de Luis Bermúdez —presidente de la Asociación de vendedores ambulantes de Salamanca— que acompañó a los representantes populares para explicarles la idoneidad de la actual ubicación.

Ante la intención del equipo de gobierno de trasladar la venta ambulante a los fosos de la muralla, Luis Bermúdez asegura que "no entendemos el porqué de este traslado porque el Ayuntamiento nos marcó una serie de puntos que había que erradicar y ya lo hemos hecho. Aunque todavía no nos han comunicado nada el comentario que se escucha en el pueblo es que ya no hay vuelta de hoja".

Por su parte, Marcos Iglesias —portavoz de los populares— insiste en que "el gobierno tripartito y especialmente los que están impulsando esta iniciativa que son Ciudadanos, tienen que darle una solución ya a este tema escuchando a todas las partes y defendiendo todos los intereses que están encima de la mesa". El grupo municipal del PP asegura que los fosos a donde se quiere trasladar el mercadillo no reúnen las condiciones necesarias para desarrollar la venta ambulante y que les gustaría tener algún tipo de contacto con los vecinos para conocer su planteamiento y buscar entre todos la mejor opción.