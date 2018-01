El tripartito de Ciudad Rodrigo zanja el 'lío de las casetas' con una limosna de 150€ para las peñas

Siete meses después de finalizado el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo el equipo tripartito de Gobierno zanja el "lío de las casetas" ofreciendo a las peñas una devolución de tan sólo 150 euros sobre el pago del alquiler realizado de 450 euros.



Esta devolución tiene como fundamento para el tripartito la "compensación por el retraso en la colocación de las casetas así como la diferencia entre las expectativas generadas y el resultado final", asegurando al mismo tiempo que "los representantes de las peñas han manifestado su acuerdo en relación a esta medida".



Sin embargo, la decisión del tripartito de dejar fuera de la bonificación a la agrupación "El mozo de espadas" no ha caído bien entre sus integrantes que no entienden "cómo siendo la última de las peñas a las que se nos entregó la caseta, el miércoles justo antes de comenzar el Carnaval, ahora se nos dice que no se nos va a devolver ni un euro".

El tripartito no explica la motivación de esta exclusión "El mozo de espadas" aludiendo tan sólo a que "se devolverá a todas las peñas salvo a la instalada en la caseta de propiedad municipal".



El largo tiempo transcurrido desde que se produjeron los problemas a mediados del pasado mes de febrero hasta ahora parece que ha calmado los ánimos de las agrupaciones, la mayoría de ellas integradas por jóvenes, que en los días previo al Carnaval expresaron su total desacuerdo tanto con la tardanza en la entrega de las casetas, para poder prepararlas para disfrutar de la fiestas como en los muchos desperfectos que tenían las instalaciones y su diferencia abismal con el modelo mostrado por el Ayuntamiento, asumiendo "como mal menor" la devolución de parte del alquiler y el compromiso de "mantener reuniones mensuales con el Consistorio para definir los criterios de construcción de las casetas o de su alquiler".



En este sentido, el portavoz del Partido Popular, Marcos Iglesias Caridad, destacó este lunes: "Nos parece del todo insuficiente la compensación ofrecida", al tiempo que denunció "la falta total de transparencia del tripartito que a pesar de requerirle información incluso en los plenos celebrados, no ha comunicado a la oposición su decisión respecto a la problemática".