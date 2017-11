Una emotiva mirada al pasado con motivo de las fiestas de El Puente

La plaza del Toral de Ciudad Rodrigo acogió a primera hora de la noche de este sábado el esperado pregón de Julio Sánchez, mirobrigense conocido por todos como "Julete", quien estuvo además en todo momento acompañado por la Rondalla Tres Columnas. Su intervención tuvo lugar con motivo de las fiestas de El Puente y Huertas de La Artesa y sirvió para que su autor compartiera con los presentes inolvidables recuerdos de su pasado.

"En una noche de verano como esta no se puede andar sacando de paseo a los romanos, ni a los franceses?", apuntó Julete, mientras recordó la riada de 1990, sobre la que explicó: "El muro que va hasta El Paraje no estaba hecho y cuando llegamos donde Rafa y Jovita tenían más de un metro de agua en el establo, que estaba lleno de ganado. Me tenían que haber visto a las cuatro de la mañana cambiando vacas desde la huerta a la plaza de toros de Santa Cruz, porque allí era imposible que llegara el agua".

Durante su intervención también tuvo tiempo de recordar el antiguo Matadero Municipal, el bar El Portalillo o el primer campo de fútbol que tuvo Ciudad Rodrigo, al tiempo que hizo una mención a las celebraciones típicas del barrio.

Al discurso de ´Julete´ y dentro de las fiestas del barrio, se sumó la quinta Combinada del río Águeda, un encuentro con las piraguas como protagonistas, y que tuvo lugar por la mañana con gran participación de jóvenes y no tan jóvenes en la zona de La Pesquera.