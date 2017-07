Este martes se abre el plazo para solicitar las ayudas de material escolar en Ciudad Rodrigo

Este martes, 11 de octubre, se abre el plazo para solicitar las ayudas de material escolar en Ciudad Rodrigo, una plazo que permanecerá abierto durante quince días naturales.

La iniciativa, que cuenta con una dotación máxima de 7.000 euros busca "cubrir parte del coste de la compra de libros de texto y/o material escolar para el curso 2016/2017", según se recoge en las bases de las ayudas.



Podrán solicitar las subvenciones el padre, la madre o el tutor legal de los alumnos que cursen 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato o ciclos formativos, durante el Curso escolar en el municipio de Ciudad Rodrigo, cuyos miembros de la unidad familiar estén empadronados en dicho municipio y cumplan los siguientes requisitos:



- Ser padre/madre/tutor o tutora legal de alumnos que cursen estudios de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos durante el curso 2016/2017 en el municipio de Ciudad Rodrigo.



- Estar empadronados todos los miembros de la unidad familiar en el municipio Ciudad Rodrigo con una antigüedad de al menos 6 meses anteriores a la fecha de solicitud, salvo casos de necesidad debidamente acreditados, y continuar empadronados durante todo el curso escolar, tanto los solicitantes de la ayuda como los/as alumnos/as. En caso de separación o divorcio, este requisito solo será exigible al padre o madre que tuviese la guarda o custodia.



- Estar el alumno matriculado, durante el curso escolar 2016/17, en algún Centro escolar de titularidad pública o privado/concertado ubicados en el término municipal de Ciudad Rodrigo.

- Haber presentado la solicitud y documentación requerida en los plazos establecidos.



- No estar incurso en ninguna de las causas establecidas en el art.13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).



- No tener expediente abierto de absentismo escolar por la Comisión de Absentismo Escolar del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, durante el curso 2015-16, en aras a garantizar la asistencia de los beneficiarios a los centros educativos y contribuir a reducir el absentismo escolar en Ciudad Rodrigo.



- No tener deudas tributarias con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo hasta la resolución definitiva de la presente convocatoria, considerando a estos efectos cualquier deuda derivada de ingresos de derecho público, salvo que se trate de deudas o sanciones que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución esté suspendida.



La cuantía de las ayudas será de 50,00 euros para el segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años); 80,00 € para los alumnos de Educación Primaria; y 110,00 € para Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos y cabe reseñar que el importe de la ayuda por alumno nunca podrá ser superior al importe del gasto acreditado.



Por último, todos los interesados en solicitar las ayudas deberán presentar la solicitud correspondiente (que figura como anexo en las bases de la convocatoria) en el Registro general del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.



