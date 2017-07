Riegos del Duero, tecnología de riego por aspersión

Riegos del Duero, S.A. cuenta con sede central se encuentra en Olmedo (Valladolid), y también contamos con sede en Santa María del Páramo (LE).

Desde su fundación hasta la actualidad hemos realizado más de 3.000 proyectos de riego por aspersión, actuando sobre una superficie total de más de 250.000 has.

RIEGOS DEL DUERO, S.A., desarrolla su trabajo en el ámbito de los PROYECTOS DE INSTALACIONES DE REGADÍO POR ASPERSIÓN.

- SISTEMAS DE RIEGO ( PIVOT - COBERTURA – GOTEO )

- INSTALACIONES DE BOMBEO.

- OBRAS DE ABASTECIMIENTO

El núcleo de RIEGOS DEL DUERO, S.A. está formado por un equipo de profesionales ingenieros agrónomos, ingenieros industriales ingenieros de caminos e ingenieros técnicos agrícolas de amplia experiencia, lo que le permite abordar proyectos de gran envergadura y de diversa índole, con el máximo grado de CALIDAD, EFICIENCIA Y FIABILIDAD.

***VÍDEO*** : https://youtu.be/gmrIRjx4WnQ ***VÍDEO***



OBRAS REPRESENTATIVAS

- Puesta en regadío 3.000 Has en Rumanía (pívots y plantas de bombeo).

- Puesta en regadío 2.600 Has en Argentina (pívots y plantas de bombeo).

- Puesta en regadío 1.100 Has en Argentina (pívots y plantas de bombeo).

- En España diversas puestas en regadío de fincas de más de 300 Has.

GENERADOR SOLAR HIBRIDO - BOMBEO SOLAR

Garantizar la competitividad del cultivo es el punto de partida del riego solar.

Para competir es necesario dos factores, por un lado rendimientos altos del cultivo y por otro disminución de costes de producción.

Instalamos dos sistemas:

1) Bombeo solar con balsa reguladora: Sistema con doble bombeo ( bomba sumergida en perforación profunda y bomba horizontal en balsa) permite mantener la presión a la demanda para pívots, cobertura con aspersión, etc.

2) Generador solar híbrido: Sistema de bombeo directo con una sola bomba desde perforación.

La energía fotovoltaica es apoyada con un generador diésel en los momentos de baja radiación optimizando al máximo caudal /día con el mínimo coste.

En ambos sistemas la instalación de paneles puede ser con orientación fija ó con seguidores de un eje. Con seguidores solares aumentamos la producción fotovoltaica y el número de horas diarias de funcionamiento del bombeo (fundamental para amortizar la instalación en menos de 10 años).

Con nuestro GENERADOR SOLAR HIBRIDO conseguimos por tanto mejorar la eficiencia energética, aumentando el horario de riego en función de las necesidades del cultivo.

***PDF*** https://www.dropbox.com/s/36t0oeohys6c6q7/PRESENTACION.pdf?dl=0 ***PDF***

LA FICHA:

RIEGOS DEL DUERO S.A.

Ctra. Madrid-Valladolid Km. 150.5

47410 Olmedo

Telf. 983 600 119 – 983 600 124

Fax. 983 601 047

WEB: http://www.riegosdelduero.com/

EMAIL: riegosdelduero@riegosdelduero.com