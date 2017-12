Emotivo reconocimiento a Manuel Muiños, premio a los 'Valores Constitucionales' por su labor social

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha entregado este lunes al sacerdote Manuel Muiños Amoedo que, entre otras actividades es fundador y presidente del Proyecto Hombre en Salamanca, el Premio a los 'Valores Constitucionales' en la Categoría de Solidaridad, "por su labor social, símbolo de los valores constitucionales de libertad, justicia e igualdad".

Se trata de un reconocimiento a una vida dedicada a liberar a decenas de personas del yugo de las drogas, el juego o el alcohol. Un emocionado Muiños recibió el galardón de manos de la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, que lo calificó como "un hombre bueno en el buen sentido de la palabra". "Allí donde ha estado, ha dejado un recuerdo imborrable", ha asegurado la responsable del Ejecutivo central en la Región. "Manuel es una persona que conoce la calle porque la recorre a cualquier hora del día o de la noche, y lo hace para acercarse a los indigentes y a los mendigos y ofrecerles su ayuda, y su casa si hiciera falta", ha recordado Salgueiro.

Junto al sacerdote y presidente de Proyecto Hombre, también se premió el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ejército y el periodista Jesús Fonseca.

Precisamente Fonseca, delegado de La Razón en Castilla y León, fue el encargado de pronunciar un discurso en nombre de todos los premiados y aseguró que Muiños "representa el triunfo del individuo sobre la masa; la victoria de la caridad sobre la tristeza del egoísmo. Un hombre nacido para esforzarse y vencer". El periodista valoró la trayectoria del sacerdote al que definió como "alguien que solo sabe hacer el bien a manos llenas". "Al padre Manuel lo quiere todo el mundo más allá de ideologías y rigideces sociales. Pocos provocan tanta admiración y popularidad. Gracias por hacer que el mundo sea más noble, más bello y más bueno", concluyó Fonseca.

MUIÑOS, EMOCIONADO

Manuel Muiños se mostró sorprendido por las numerosas muestras de cariño y halagos recibidos. "Me veo gratamente sorprendido y agradezco recibir un reconocimiento como éste porque motiva, anima y además compromete". "Me viene la imagen de muchas personas que hacen que todo esto sea posible, muchos a los que has tendido la mano, se han agarrado a ella y han podido sonreír a la vida. Es un reconocimiento a la sociedad que cree que otro mundo es posible, que la solidaridad, el respeto y la acogida a los demás es necesaria y da sus frutos", añadió el presidente de Proyecto Hombre en Salamanca. Además, reconoció sentirse ruborizado por "algunas de las cosas que se han dicho, así que vamos a disfrutarlo pero sin subir los pies del suelo, sin subirnos a la nube".