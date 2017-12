Un incendio destruye una fábrica de productos lácteos en Ávila

Una fábrica de mozzarella situada en el Polígono de Vicolozano de Ávila ha quedado destruida por un incendio que no ha provocado daños humanos. La factoría, que cuenta con 110 trabajadores fijos y 10 eventuales, se encuentra "destruida", según han señalado fuentes municipales.



El fuego comenzó a las 3.00 horas y aunque el fuego se encuentra "controlado y perimetrado", todavía permanecen los bomberos en la zona. No se conocen las causas que originaron el incendio, en el que han intervenido los bomberos, Protección Civil, Policía Local y Policía Nacional.



TERCERA PLANTA AGROALIMENTARIA QUE ARDE EN LA COMUNIDAD DESDE 2014

Ornua, empresa de producción de lácteos y una de las más importantes de Ávila, es la tercera planta agroalimentaria que es pasto de las llamas desde 2014, año en el que un incendio arrasó Campofrío en Burgos. El pasado año fue la leonesa Embutidos Rodríguez la que sucumbió por un fuego originado a última hora de la tarde.



En los tres casos, hay coincidencias ya que el fuego se originó en fin de semana y cuando, afortunadamente, no había nadie trabajando. Así, el 16 de noviembre de 2014, un incendio que comenzó a las 6.40 de la mañana del domingo arrasó la planta de industria cárnica de Campofrío situada en el Polígono de Villafría en Burgos. En la fábrica trabajaban cerca de un millar de personas y volvió a funcionar dos años después del siniestro.



También en fin de semana ardió la planta de Embutidos Rodríguez en La Bañeza (León). Otro incendio, este comenzó a las 20.30 horas de un sábado, arrasó la industria cárnica en la que trabajaban cerca de 250 personas. La planta ya se encuentra en marcha.



La de Ornua ha sido la última. También en fin de semana y, al igual que Campofrío, el incendio ha actuado de madrugada. El compromiso de empresa y administraciones públicas es volver a reconstruir la planta abulense en el menor tiempo posible. Para conseguirlo, mañana hay convocada una reunión entre todos los actores para conocer las medidas a aplicar.





Empezamos sobre las 3 el incendio. Ahora (7:53) estamos preparando el relevo a los compañeros. pic.twitter.com/OwmBXEC1qK — Bomberos Avila (@bomberosdeavila) 5 de noviembre de 2017