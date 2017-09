Mañueco apuesta por "sumar y no restar" ante el desafío secesionista

Alfonso Fernández Mañueco ha presentado este miércoles una Proposición No de Ley en las Cortes de Castilla y León en la que su grupo, el PP, insta a la Junta a solicitar al Gobierno de la nación que mantenga la legalidad en Cataluña, ante la deriva secesionista del Ejecutivo de Carles Puigdemont.

"Castilla y León es mi pasión y mi nación es España", ha afirmado Fernández Mañueco que ha asegurado hablar en nombre de cientos de miles castellanoleoneses preocupados por el futuro de su país ante el desafío secesionista. "No vamos a consentir que tantos siglos de historia común se tiren por la borda", ha advertido el presidente autonómico del PP en su defensa de que Castilla y León siga ocupando un "papel central" en España con este tipo de iniciativas de defensa de la soberanía de todos los españoles y de todo lo conseguido en la Transición española.

Fernández Mañueco ha apostado en todo momento por "sumar y no restar", por "trabajar juntos y no excluir" y por "dialogar y no imponer" para expresar su rotundo rechazo a los actos antidemocráticos y anticonstitucionales ocurridos en el Parlamento de Cataluña los pasados días 6 y 7 de septiembre para amparar la celebración del referéndum de autodeterminación.