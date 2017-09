La Junta eleva a 8.000 las hectáreas calcinadas por el fuego intencionado en León, que sigue fuera control

El fuego de Encinedo (León) ha arrasado hasta el momento una superficie de alrededor de 8.000 hectáreas --fundamentalmente brezo-- y cuenta con cuatro frentes, tres de los cuales se encuentran estabilizados y otro más activo, aunque no se espera que el incendio quede controlado en varios días.



Así lo ha expresado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha acompañado a la zona en la que se desarrollan las labores de extinción al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien ha pedido el "auxilio" y "colaboración" ciudadanas para perseguir a los "criminales" que provocan estos peligrosos incendios, en este caso en la zona de La Cabrera.



En las labores de extinción de este fuego, originado en Losadilla, trabajan unos 300 efectivos, a los que se suman otros de Protección Civil, Cruz Roja, la Unidad Militar de Emergencias, etcétera, cuya labor ha reconocido el jefe del Ejecutivo autonómico, que ha hecho extensivo el homenaje a las 4.500 personas que trabajan en tareas de extinción.



El director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, ha elevado a 8.000 las hectáreas calcinadas por el fuego intencionado que desde el pasado lunes afecta a la comarca leonesa de La Cabrera, con origen en el municipio de Encinedo, el cual sigue fuera de control.



En declaraciones al programa 'Herrera en Cope', Arranz ha confirmado que la superficie afectada se acerca a las 8.000 hectáreas, con tres frentes controlados y un cuarto todavía activo.



Además, José Ángel Arranz ha añadido que cualquiera de estos focos a pesar de los numerosos medios aéreos con los que cuentan "puede reproducirse con el aumento de la temperatura y del viento".



En cuanto a los vecinos de las localidades evacuadas, el director de Medio Natural ha abierto la posibilidad a que este jueves regresen a su casas, aunque ha advertido de que "todo dependerá de la intensidad del viento". Actualmente sólo quedan en el albergue de La Baña unos 35 vecinos de Trabazos, dado que los de Losadilla pudieron regresar a sus casas anoche y los de Forna lo han hecho en torno a las 9.00 horas de este jueves.



José Ángel Arranz ha insistido en que, aunque se investigan las cuasas del incendio, "el punto en que se inició y la hora indican que fue intencionado".



En este contexto, Herrera, tras incidir en que se trata del fuego de mayor extensión que se ha producido en lo que va de año, ha incidido en su intencionalidad, a una hora en la que además era más difícil su extinción, casi a las 21.00 horas del lunes 21 de agosto, dado que ya no pudieron intervenir medios aéreos, a lo que se han sumado las condiciones orográficas y climatológicas.



Además, ha explicado que el momento de peligro de incendios no comienza ni termina en este mes de agosto, por ello hay que tener mucha precaución, al tiempo que ha pedido ayuda para perseguir a los responsables de provocarlo. También ha recordado que este tipo de fuegos no se deben a la casualidad o la caída de rayos, por ejemplo, y sólo en León actualmente hay otros nueve o diez incendios.



Aunque son una "minoría" estas personas, ha aseverado el presidente de la Junta, los criminales que queman el monte dañan de forma "tremenda" la naturaleza y el patrimonio pero también ponen en riesgo la vida de las personas en una zona donde hay muchas poblaciones pequeñas, dispersas, que por precaución en ocasiones se desalojan como ocurrió este martes con Villarino y Santa Eulalia, de donde se evacuó a entre 60 y 70 personas.



Juan Vicente Herrera ha hecho hincapié en que también se pone en riesgo la vida de los profesionales y, tras hacer un llamamiento a la prudencia ante una previsión climatológica que no hace pensar en cambios, ha señalado las características de este fuego, con cuatro frentes en el que las labores de los medios aéreos se han visto dificultadas por circunstancias como el fenómeno de la inversión térmica y el humo.