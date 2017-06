La Junta aumenta la presión sobre los dueños de mascotas para hacer cumplir la Ley de Animales de Compañía

La Junta de Castilla y León y las denuncias de la Policía Local en los diferentes municipios salmantinos han elevado la presión sobre los dueños de mascotas en la provincia para que cumplan la Ley de Animales de Compañía. Si en 2016 se alcanzó tanto el récord de expedientes abiertos como el de sanciones, lo que va de 2017 apunta a un nuevo máximo histórico en ambos apartados. Los propietarios de perros son los más vigilados, ya que acumulan la mayoría de las denuncias por diferentes motivos de seguridad o trámites administrativos.

Los datos que aporta la Delegación Territorial de la Junta demuestran la tendencia al alza de este tipo de hechos. En 2016 se resolvieron 342 expedientes en Salamanca, una cifra que hasta entonces no se conocía. Aunque las denuncias han ido en aumento desde 2012, en ningún momento habían superado las tres centenas -e incluso en años anteriores no se había llegado siquiera a 100-. En total, la sanciones impuestas en 2016 superaron los 181.000 euros.

La tónica ascendente se mantiene también en lo que va de año. Sin haber cumplido los seis meses, el número de expedientes que ha iniciado la Junta en la provincia alcanza los 180. De momento, el dinero recaudado hasta la fecha asciende a 56.816 euros, aunque la Delegación Territorial advierte de que algunas de las sanciones corresponden a denuncias interpuestas el año pasado y que hay muchos expedientes de 2017 que todavía no se han resuelto.

En cuanto a las infracciones más comunes que cometen los salmantinos sobre la Ley de Animales de Compañía destacan por encima de todas las relacionadas con los perros. La mayoría de los expedientes son impuestos por llevar a los canes sueltos, o por ser de razas peligrosas y no tener licencia o llevarlos sin bozal. También suelen ser comunes las denuncias porque los dueños no disponen de la cartilla de vacunaciones o porque el animal no lleva microchip. Los expedientes por abandono de animales o por tenerlos en malas condiciones higiénicas también existen, aunque son menos numerosas que los anteriores.