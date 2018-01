San Silvestre Salmantina 2017: 7.440 deportistas despiden el año a la carrera

Los 7.440 corredores que participarán este domingo en la XXXIV edición de la San Silvestre Salmantina ya han ganado debido a que la sola presencia de un número tan elevado de salmantinos practicando deporte en el último día del año ya supone una victoria.

La San Silvestre Salmantina coronará a un nuevo triunfador en la categoría masculina: ninguno de los vencedores en las anteriores treinta y tres ediciones aparece en la lista de inscritos para la popular prueba charra. En los últimos tiempos de una carrera que ha crecido de manera espectacular, dos son los nombres que llegan primero a la memoria, el del abulense Alberto Sánchez Pinilla, que ha ganado desde 2012 hasta el año pasado de manera ininterrumpida, y el del salmantino Rafa Iglesias, segundo atleta con más victorias en su haber, con un total de siete. Ninguno de los dos estará en la línea de salida del paseo de San Antonio: Pinilla habrá optado por otra cita e Iglesias lleva unos meses retirado.

Sin embargo, la lista de participantes para la prueba está repleta de atletas de mucho nivel que deben estar llamados a luchar por las primeras posiciones y, si tienen el día, por el triunfo e inaugurar así su palmarés en la San Silvestre Salmantina. Estarán, por ejemplo, los nueve clasificados el año pasado detrás de Sánchez Pinilla: Ricardo Serrano, Houssame Benabbou, Mario Mirabel, Nassim Hassaous, Luis Miguel Sánchez, Antonio Núñez, Alejandro González, y los salmantinos Alejandro Codesal y Dani Sanz. En categoría femenina absoluta Gema Martín, la ganadora del pasado año defenderá el dorsal número 1 y parte como favorita.

Desde hacía once ediciones —año de 2006— la San Silvestre esquivaba al último día del año. Ahora, once ediciones después vuelve a la carga de manera ´esporádica´ pero dispuesta a plantar batalla. Los datos lo avalan: récord histórico de participación. 7.440 inscritos. Más que nunca. Un nuevo techo para la San Silvestre que el pasado curso ya logró superar el listón de los 7.000 corredores.

La prueba se divide en cuatro recorridos (A, B, C y D) de menor a mayor edad comenzarán las salidas en el paseo San Antonio a las 11.30 horas y la prueba reina escuchará el pistoletazo de salida a las 12.30 horas.

Cortes de tráfico desde las 07.00 hasta las 14.00 horas

Desde las 07.00 horas hasta las 14.00 horas estará prohibido el estacionamiento de vehículos en diferentes zonas de la capital por donde transcurra alguno de los recorridos de la San Silvestre Salmantina. Por todo ello, es recomendable que los ciudadanos en general y especialmente los conductores tengan en cuenta las medidas de seguridad y tráfico que se han establecido, utilizando las rutas alternativas y los desvíos recomendados. Ante cualquier duda, eventualidad o circunstancia, los ciudadanos pueden ponerse directamente en contacto con la Policía Local en los teléfonos 923 194 433 y 923 194 440.

Las calles míticas de la San Silvestre Salmantina no fallan. El recorrido se mantiene idéntico al del años anteriores. En la pasada edición unas obras obligaron a realizar una pequeña modificación. No obstante, hoy los corredores volverán a su rutina anual. Hay que recordar que el recorrido A tiene 1.070 metros, el B (1.500 metros), el C (2.250 metros) y el D (10.000 metros).

PORTADA PERSONALIZADA

Los 7.440 participantes que participarán este domingo en la XXXIV edición de la San Silvestre Salmantina tendrán la ocasión de ser los protagonistas de la portada de LA GACETA. Todos los atletas tendrán la oportunidad de descargarse de forma totalmente gratuita la portada del periódico en formato PDF, un recuerdo que es ya todo un clásico que acompaña a las pruebas populares más destacadas y que siempre resulta un éxito entre los deportistas.

La manera de conseguirla es la siguiente: acceder a lagacetadesalamanca.es, introducir el número de dorsal con el que ha participado en la carrera y aparecerá la opción de descargar esa portada personalizada en la que figurará su nombre, puesto en el que ha terminado y la marca realizada. Una exitosa iniciativa que está patrocinada por CaixaBank, pensada para conservar y presumir, sea cuál sea su puesto, porque en esta carrera lo importante es participar. La San Silvestre es la prueba popular de referencia de Salamanca y reconocida a nivel nacional.