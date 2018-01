Los tramos más duros de la San Silvestre salmantina

El recorrido de la San Silvestre Salmantina este año no sufre modificaciones por lo que los corredores se conocen ya casi todos los secretos de lo que les espera este domingo por la mañana.

Gema Martín, ganadora en féminas el año pasado, indica a este diario sus sensaciones en este trazado. "Personalmente me gustan mucho las cuestas y en este recorrido hay muchas por lo que estoy contenta en ese sentido. Me siento muy cómoda", describe Gema Martín, aunque puntualiza que hay una cuesta que se le atraganta como es la de Ramón y Cajal, paralela al parque San Francisco. "Es de adoquín, resbala mucho y la pisada cambia. No sé, pero me cuesta", reconoce.

No obstante, para Gema Martín el paseo de San Antonio, en especial en los metros finales, es el tramo más bonito de la prueba y espera entrar defendiendo el dorsal uno que lucirá este año tras ganar la pasada edición.

"Estoy saliendo de una lesión y en pretemporada. Llevo solo dos semanas de preparación pero voy a luchar todo lo que pueda para defender el dorsal 1 hasta que cruce la línea de meta", admite Gema Martín, mientras que indica que le gusta que le pongan el cartel de favorita pese a que no llega tan en buena forma como el año pasado cuando se impuso.

PORTADA PERSONALIZADA

Los 7.440 participantes que participarán este domingo en la XXXIV edición de la San Silvestre Salmantina tendrán la ocasión de ser los protagonistas de la portada de LA GACETA. Todos los atletas tendrán la oportunidad de descargarse de forma totalmente gratuita la portada del periódico en formato PDF, un recuerdo que es ya todo un clásico que acompaña a las pruebas populares más destacadas y que siempre resulta un éxito entre los deportistas.

La manera de conseguirla es la siguiente: acceder a lagacetadesalamanca.es, introducir el número de dorsal con el que ha participado en la carrera y aparecerá la opción de descargar esa portada personalizada en la que figurará su nombre, puesto en el que ha terminado y la marca realizada. Una exitosa iniciativa que está patrocinada por CaixaBank, pensada para conservar y presumir, sea cuál sea su puesto, porque en esta carrera lo importante es participar. La San Silvestre es la prueba popular de referencia de Salamanca y reconocida a nivel nacional.