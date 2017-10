Jorge Nieto repite en 'su' Media Maratón

La trigésimocuarta edición de la Media Maratón entre Babilafuente y Santa Marta se saldó con la victoria de Jorge Nieto en categoría masculina, que volvió a repetir el éxito cosechado en la anterior, pero no pudo batir su propio récord del circuito, tras llegar a meta por encima de 1:09h. Pablo Rodríguez fue segundo y Alberto Marcos completaron el podio.

En categoría femenina, la victoria fue para Verónica Sánchez, seguida de Sonia Sánchez y Cristina González, que fueron las féminas más rápidas de la competición.

DECLARACIONES DE LOS GANADORES

Jorge Nieto: "Estoy muy contento de volver a vencer en esta prueba. He intentado batir mi récord, pero no ha sido posible. Hasta el kilómetro 8 iba en tiempo, pero los últimos km he ido más relajado"