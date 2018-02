Denis Rafter confiesa en su pregón que Miróbriga "le inspira y nutre su creatividad"

"No soy más que un humilde bardo irlandés, un bululú de Dublín, y por esta razón os pido vuestra paciencia y perdón mientras hablo", así se presentó este viernes por la noche en el Teatro Nuevo "Fernando Arrabal" de Ciudad Rodrigo el Pregonero Mayor del Carnaval del Toro 2018, Denis Rafter que en una intervención llena de elogios a la ciudad y a los mirobrigenses defendió que "cada uno tiene la libertad, o debe tener la libertad, de expresar su opinión con respecto a sus ideológicas, políticas o teológicas pero siempre cuando esas creencias no causen daño al prójimo".



Su relación con Miróbriga, "mirobrigenses os admiro, os quiero", llegó a proclamar el pregonero, estuvo muy presente "porque vuestra ciudad me inspira y ha nutrido las semillas de mi creatividad, ha sido el manantial de mis ideas cuando he escrito ´Bienvenidos a la realidad´, ´Teresa, la jardinera de la luz´, y cuando la primera obra que he presentado aquí fue ´La leyenda del toro de Cooley´, tal vez una premonición de esta noche en la Plaza".



También hubo lugar para la comedia tan propia del Carnaval, cuando Denis Rafter explicó por qué venía vestido con capa española: "Llevo esta capa porque he malentendido lo que me dijo el alcalde cuando me llamó para ser el Pregonero Mayor, pues mi mujer me dijo que tendría que entrar en la Plaza y torear el primer toro".