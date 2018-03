El retraso de la bellota alarga la campaña más allá del 15 de marzo

La industria cárnica apura las dos últimas semanas de campaña de bellota con el objetivo de cerrarla en torno al 15 de marzo, aunque el retraso producido este año por la bellota obligará en casos puntuales a alargar algún día más las certificaciones (la Norma permite el sacrificio de bellota hasta el 31 de marzo).

No será muchos días y no será en muchas industrias, pero, según confirman diferentes industriales de Guijuelo y su entorno, las certificadoras serán las que determinen si se puede sacrificar los cerdos como bellota o no. Antes tendrán que haber visitado las fincas y haber comprobado que los animales siguen alimentándose de bellota porque, aunque poco habitual, aún quedan en algunas fincas.

Así lo confirma el industrial Carlos González al señalar: "por el momento se siguen certificando cerdos, si bien, es verdad que la campaña estará prácticamente finalizada sobre el 15 de marzo". En la misma línea, Luis Romero pone de manifiesto que "aún quedan cerdos por certificar y a los que han inspeccionado y tienen bellota, les dejan seguir certificando como bellota".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Industrias de la Carne de Guijuelo, Javier Benito, explicó: "en teoría se acaba el día 15, pero hay certificadoras que están inspeccionando fincas y si quedan bellotas dejan certificar, pero siempre y cuando vean que los cochinos se están alimentando de ellas. Este año quedan cochinos porque la campaña empezó muy tardía". En este sentido, apunta que no queda bellota en todos los sitios y que hay cochinos que la están comiendo porque la campaña empezó tres semanas más tarde. "Ha sido una campaña más intensa y los mataderos han estado prácticamente colapsados hasta tener que abrir los sábados para matar". De hecho, hasta las fábricas han tenido que trabajar en sábado y este sábado mismo las hubo que a las 6 de la mañana ya habían comenzado la actividad.