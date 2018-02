EspañaDuero tramita ya la nueva PAC

Los especialistas en el sector agrario de EspañaDuero ya están gestionando los expedientes para solicitar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para la presente campaña. La entidad afronta esta nueva etapa con la idea de volver a ser el banco de referencia en el conjunto de la comunidad en la tramitación de estas subvenciones, tan importantes para los agricultores y ganaderos castellano-leoneses. Durante el pasado ejercicio, EspañaDuero volvió a ser el líder en gestión de estas ayudas. Los profesionales del banco tramitaron en la región más de 18.000 expedientes de los 75.000 registrados en el conjunto de la Comunidad, lo que supone una cuota de mercado del 24,5%. Las cifras de Salamanca llegan al 37% de los expedientes (más de 3.600 sobre los 9.600 presentados).

La Junta de Castilla y León ha publicado en su web las principales modificaciones de cara a la campaña PAC 2018. Afectan principalmente a las explotaciones con una superficie mayor a 15 hectáreas de cultivo, que están obligadas a dejar, al menos, el 5% de la tierra de cultivo y de la superficie forestada, si la hubiera, a superficies de interés ecológico. Esta modificación se pone en vigor en el marco del programa de desarrollo rural.

En las superficies de barbecho, o de cultivos fijadores de nitrógeno que sean considerados para cumplir el 5% de Superficies de Interés Ecológico (SIE), quedará prohibido el empleo de cualquier producto fitosanitario durante el periodo que se determine en cada caso: 6 meses para el barbecho o la duración del ciclo del cultivo fijador de nitrógeno hasta que finalice la cosecha. Se exigirá la asunción de compromisos por parte del declarante a través de la firma de una declaración responsable. En las siembras de 2018, a diferencia de campañas anteriores, se permitirán la mezcla de especies de cultivos fijadores de nitrógeno con otras especies que no tengan esa capacidad, siempre que la presencia en el terreno del cultivo fijador de nitrógeno sea predominante.

Las superficies de cultivos fijadores de nitrógeno consideradas como SIE en el año 2017 no podrán ir seguidas en la rotación de cultivos en la explotación por tierras de barbecho. Sin embargo, a diferencia de campañas anteriores, sí podrán cultivarse de nuevo especies fijadoras de nitrógeno. Los cultivos fijadores de nitrógeno tienen que llegar en condiciones normales de cultivo hasta el inicio de la floración. Se añaden nuevas superficies de interés ecológico como las superficies de Miscanthus, Silphium perfoliatum y barbechos para plantas melíferas ricas en néctar, que favorecen la aplicación de los criterios de biodiversidad.

Se consideran como cultivos fijadores de nitrógeno, a efectos de su posible cómputo como SIE, las siguientes especies de leguminosas para consumo humano o animal: judía, garbanzo, lenteja, guisante, habas, altramuz, algarroba, titarros o almortas, veza o alverja, yeros, alholva, alverjón, alfalfa, esparceta, zulla, trébol, soja y cacahuete. También dentro del Pago Verde ó Greening se flexibiliza el cumplimiento de diversificación de cultivos mediante la inclusión de los cultivos de arroz y leguminosas entre las excepciones al cumplimiento de los umbrales en materia de diversificación.

También se elimina el requisito para poder estar exento de diversificación y contar con superficie de interés ecológico, que la tierra restante, no cubierta por los cultivos como barbechos, hierbas u otros forrajes, leguminosas, o arroz, no debía exceder de las 30 hectáreas. Una de las novedades más destacadas de la campaña es la aplicación de una nueva definición de pastos permanentes. Se podrán incluir otras especies arbustivas y arbóreas que puedan servir de pastos y otras especies tales como arbustos y árboles que producen alimentos para los animales, incluso si las hierbas u otros forrajes herbáceos no son predominantes o bien no están presentes en dichas tierras.

Con ello, se amplía el espectro de los pastos elegibles dando relevancia al concepto de la Dehesa, un elemento tan arraigado en las explotaciones salmantinas. Los jóvenes agricultores también se verán favorecidos al duplicarse hasta el 50% del valor medio de los derechos de pago básico el importe a percibir y por otra parte flexibilizarse la percepción de este pago, al poder recibir la ayuda durante cinco años consecutivos desde la primera solicitud. Esta posibilidad se mantiene siempre que dicha solicitud se presente durante los cinco años siguientes a la primera instalación.