Estabilidad en el porcino ibérico a pesar del "espectáculo" de los vocales durante el debate

El enfrentamiento de ganaderos e industriales convirtió este lunes 26 la mesa de porcino ibérico en un "espectaculo", como lo definió su presidente Julián Barrera, después de haber repetido el precio de los cerdos de cebo y tras haber recriminado a los vocales que sus comentarios siguieran sin coincidir con sus cotizaciones. "¿En base a qué comentario repites?", le preguntó un enfadado Isidoro Blázquez, a lo que el diputado respondió sin dudar: "debido al espectáculo".

El debate había comenzado minutos antes con los ganaderos repitiendo su argumento favorito en las últimas semanas: sigue habiendo demanda de cebo. "No conozco a nadie que tenga problemas para vender sus cochinos, aunque los industriales digan lo contrario", aseguró Ramón Gómez en la misma línea que su compañero Emilio Hernández, para quien "los tiempos han cambiado" a pesar de los últimos coletazos de la campaña de bellota. "El cebo tiene su sitio y la bellota no lo está desplazando como ocurría antes, incluso en algunas empresas se prima más. No hay tantos cerdos para la demanda que hay", defendió el productor.

Lejos de los argumentos de los ganaderos, los industriales volvieron a mostrar una realidad completamente opuesta. "No hay duda de que los cochinos de pienso valen menos dinero porque la cifra de matanza ha bajado de los 70.000 a los 40.000 animales. En algún sitio que tienen que estar esos cerdos. Eso demuestra que las cosas están más flojas y debemos repercutirlo en los precios", pidió Manuel Sánchez de Arriba.

También el industrial Luis Ramos quiso dejar claro que las jaulas de cerdos que no están sujetas a ningún contrato "se venden por debajo de los precios de la Lonja", antes de que su compañero Fernando Santos aprovechara para poner un lunes más sobre la mesa las cifras de sacrificio. "Los datos de ASICI demuestran la robustez de la oferta de cebo. El año pasado se mataron 30.000 animales y esta semana han sido 40.000, 10.000 cochinos más en siete días. Ahora mismo hay un 26% más de matanza y cuando colgamos el género lo vemos y nos da miedo la gestión de los precios", denunció.

Los comentarios de unos y otros se trasladaron a una ronda de cotizaciones donde los ganaderos se movieron entre la repetición y la subida de 2 céntimos, mientras que los industriales prefirieron pedir 2 céntimos de bajada para, de nuevo, "contrarrestar" a los productores.