ASAJA refuerza su liderazgo en Castilla y León y gana las elecciones al campo con el 42,31% de los votos

ASAJA ha reforzado su liderazgo en el campo de Castilla y León al conseguir el 42,31% de los sufragios en las primeras elecciones al campo por siglas celebradas este domingo en la Comunidad. La Alianza UPA-COAG ha obtenido el 30% como segunda fuerza y UCCL el 25,97%.

Estaban llamados a votar un total de 40.392 profesionales del sector, 2.422 menos que en 2012.

La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha comparecido este domingo en rueda de prensa pasadas las ocho de la tarde para informar de los resultados del procedimiento de evaluación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.

Durante su intervención, Marcos, ha agradecido el esfuerzo y la gran labor realizado por las organizaciones y ha insistido en la importancia que esta jornada electoral tiene para el campo de Castilla y León, que se ha desarrollado sin incidencias y de forma tranquila. Han participado en votación anticipada un 6.9% del total del los votos en el censo, 2.789 electores en las diferentes provincias.

Donaciano Dujo Caminero, presidente de ASAJA Castilla y León, muy satisfecho por el resultado, agradece a todos los agricultores y ganaderos que han participado en el proceso electoral y han llevado a cabo su derecho a voto. Aún así, lamenta que alrededor de 2.500 agricultores no hayan podido votar.

Asegura que ASAJA ha demostrado que son la única organización agraria que tiene representación en todas las provincias de la Comunidad y la más reconocida a nivel nacional. Asegura que sus votantes han sido sabios y, antes de finalizar, ha querido lanzar un mensaje a quienes han "difamado o lanzado falsas afirmaciones" sobre ASAJA, recordándoles que ellos son la organización del campo de Castilla y León y que son los únicos que realmente tienen presencia en la Región, y que su único espíritu reivindicar unos precios justos y una paz estable y duradera, pero que seguirán tendiendo la mano al resto de organizaciones tanto en el trabajo como en la reivindicación.

Aurelio Pérez, de Alianza UPA-COAG, agradece a quienes han confiado en esta organización y asegura que la representación quedará prácticamente como hasta ahora, aunque harán un análisis intensivo de los resultados obtenidos (30%).

Afirma que le agrada escuchar a la consejera hablar sobre el proceso electoral y no de consulta, pero "aquí no ha habido campaña, sino un proceso muy largo muy influenciado por la parte económica", que han afrontado con menos presupuesto que otros. Después de esto sólo queda seguir trabajando en esta línea y tratar cómo se regulan los procesos electorales, donde el censo tenía una "parte oculta" con la que no estábamos de acuerdo, cosa que recurrimos. Asegura que seguirán negociando con ímpetu con Marcos y con Herrera, pero que seguirán acudiendo a los tribunales cuando lo consideren necesario.

José Manuel González Palacín, Coordinador regional de UCCL, ha declarado durante su intervención que se muestra muy agradecido por las votaciones registradas en la jornada de este domingo, ya que legitima al sector y les ha dado fuerza para seguir luchando. Asímismo, reconoce que tenían más expectativas ya que sólo han subido un 1% respecto a las anteriores elecciones, aunque reconoce que tienen muchos frentes abiertos.

Cree fundamental hacer un planteamiento de la PAC antes de 2020 y cree que Castilla y León tiene que marcar la línea en el Ministerio, ya que es necesario blindar en Moncloa el presupuesto en Agricultura. Los sectores ovino y vacuno de leche son ahora mismo los más perjudicados, y se alegra de ser "campeones" en cuatro provincias, y tiene claro que es necesario analizar por qué no suben en el resto de la Región.