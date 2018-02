La Alianza exige cambios en las normas urbanísticas de los pueblos para fijar población activa

La Alianza UPA-COAG ha exigido hoy cambios en las normas urbanísticas de los pueblos "que permitan el asentamiento de población activa en el campo". Por este motivo, ya ha mandado un escrito a la Diputación de Salamanca, a la que también ha solicitado una reunión, donde pide la modificación de una normativa obsoleta que impide la instalación de explotaciones rentables.

En concreto, la organización agraria pide cambios en la altura de los aleros de las edificación (hasta 9 metros) con el fin de adaptarse a la actual maquinaria de grandes dimensiones; una modificación en el porcentaje de ocupación de las parcelas, que en algunas zonas es del 10-15%, y cambios en las distancias a las zonas de retranqueo. La Alianza tampoco está de acuerdo porque la protección de un área en concreto (por su riqueza natural, por ejemplo) afecte por entero a un municipio.

El sindicato aprovechó, además, para repasar sus logros en los tribunales en los últimos años, con sentencias "que han beneficiado a todo el sector", como el hecho de sea la Junta la que tenga que hacerse cargo de las indemnizaciones por los daños del lobo; su lucha por la eliminación de los 3 euros de ayuda en la remolacha (que está en el tribunal Supremo después de que la Junta recurriera el fallo del TSJCyL) o el recurso que presentó en su día contra la Norma del Ibérico, "el único que sigue vivo", y que está ahora mismo en el tribunal de Luxemburgo.

"Esto es sindicalismo de verdad y no cositas que benefician sólo a unos pocos y no al conjunto del sector", aseguró Aurelio Pérez, que destacó la independencia de la Alianza UPA-COAG: "No nos vendemos a nadie".