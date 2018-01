Quejas en las elecciones al campo al poderse rectificar el voto depositado ya en urna

Las elecciones al campo que comenzarán a celebrarse el próximo lunes empiezan a conocerse como las de los arrepentidos, por la peculiaridad de que quien vote de forma anticipada en el servicio territorial de Agricultura y Ganadería -desde el próximo 22 al 5 de febrero- puede cambiar de opinión y votar después directamente en cualquiera de las 59 mesas electorales que le corresponda.

Si alguien decide votar dos veces, el sobre que se haya depositado de forma anticipada saldrá de la urna para que exista sólo uno por cada elector. Esto se conseguirá porque cada sobre depositado en el servicio de Agricultura y Ganadería irá dentro de otro en el que figurará el número de mesa y la diligencia, con el nombre del elector, y que se destruirá antes de introducir el que contiene la papeleta dentro de la urna. Si el censado decide votar dos veces, se destruirán los dos sobres en la mesa electoral correspondiente.

Esta situación hace que las organizaciones que participan en el proceso, entre ellas la Alianza UPA-COAG que es quien lo ha denunciado, estén especialmente alertas durante este proceso porque dudan que un domingo esté un funcionario de la Junta en cada una de las mesas electorales de Salamanca y, aún en ese caso, será el presidente quien tenga que estar pendiente de este proceso. "Si no estás atento, puede haber fraude", apunta Aurelio Pérez, coordinador de la Alianza. "La posibilidad de votar dos veces no aporta nada y crea una imagen de sospecha". Además, alertó de que esta posibilidad obliga a abrir el voto en la mesa y no en Salamanca, cuando además entre el último voto anticipado y el día de la votación hay 6 jornadas de diferencia. "¿Y dónde estará en ese tiempo la urna?", se pregunta.

La otra peculiaridad de este proceso es que una persona puede votar varias veces porque se permite a las sociedades delegar su voto. Por este motivo, la Alianza UPA-COAG, que concurre a las elecciones igual que Asaja y UCCL, ha enviado una carta a la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Milagros Marcos, en la que le advierte de que si permite delegar el voto de las sociedades y no lo deja sólo en manos de su representante legal, estará incumpliendo el reglamento que la propia Consejería de Agricultura ha desarrollado.

Otra peculiaridad de este proceso será la del censo abierto, que hará que cuando un elector acuda a votar en el servicio de Agricultura y Ganadería y/o en la mesa correspondiente, su nombre debe figurar en un censo que se actualiza en la web, por lo que podría darse el caso de que si alguno saliera, podría haber votado ya.

La Junta defiende que, a pesar de las críticas, el proceso electoral cumple los requisitos normativos y que se programó de acuerdo a lo que dijeron los propios sindicatos en las comisiones provinciales.