El lobo amplía su radio de acción: mata 11 ovejas en Sardón de los Frailes y un ternero en Sanchón de la Sagrada

La presencia del lobo se extiende en la provincia hacia territorios que no pisaba este depredador o al menos no desde hace años. Así se ha confirmado con los ataques registrados en Sardón de los Frailes, donde acabó con 11 ovejas, y en Sanchón de la Sagrada, donde un ternero apareció muerto este lunes con una mordedura en el cuello, sin que estuviera comido el resto de su cuerpo. En ambos casos los vecinos de estas zonas no habían sufrido bajas de su ganado por el lobo en los últimos años y sólo algunos de los más mayores recordaban tiempos en los que suponían una amenaza en estos lugares.

Jesús Luengo sufrió el pasado viernes la pérdida de 11 de las ovejas que tenía en Sardón de los Frailes. Pasadas las 9 de la mañana llegó como prácticamente cada día al cercado donde tenía guardadas 260 ovejas y se encontró la escabechina. Once de ellas estaban muertas, una herida de gravedad -murió a las pocas horas- y otras dos cree que saldrán adelante. Diez de las once ovejas estaban mordidas en el cuello y sólo una de ellas en una de sus patas. Ninguna apareció comida, aunque después bajaron los buitres.

