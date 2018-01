La sequía arrasa la lenteja con la peor cosecha de los últimos 25 años

La sequía no sólo ha pasado factura a los cereales. La falta de agua también ha arrasado la cosecha de lentejas con la peor producción de los últimos 25 años. Así lo confirman desde el Consejo Regulador, donde lamentan unas medias que oscilan entre los 100 y los 200 kilos por hectárea frente a los 800-900 de una cosecha normal.

"Era de esperar una producción así después de ver en qué nivel estaba el cereal", asegura Nicolás Armenteros, director técnico de la I.G.P. Lenteja de La Armuña, que sólo recuerda una campaña igual de catastrófica que la actual. "Fue la del 92-93, un año antes de comenzar con la Indicación Geográfica Protegida, cuando también hubo otra gran sequía. Desde entonces no habíamos vivido un desastre igual".

Frente a la escasa producción, Armenteros destaca la calidad de la lenteja cosechada "aunque para conocer realmente el nivel que tiene habrá que esperar a los meses de septiembre y octubre". Aún así, señala, "lo que ya se ha probado es de buena calidad".

La zona que más ha sufrido la falta de agua ha sido el centro de La Armuña, principalmente pueblos como La Vellés o Pedrosillo, donde el terreno es muy arcilloso. "Los años que llueve el suelo absorbe muy bien el agua y hay grandes producciones, pero cuando la campaña viene seca son las tierras que más sufren", explica Armenteros. De hecho, como señala, "hay terrenos en los que se ha cosechado lo mismo que se sembró y otros en las que ni siquiera se ha podido coger nada".

Los productores esperan estos días a que la Lonja de Salamanca ponga el primer precio de la campaña, algo que hará en las próximas semanas. Hasta entonces, lo único claro que tienen los agricultores es que, sea el que sea, será muy difícil compensar la escasa producción.

También desde el Consejo Regulador se espera que esa primera cotización arroje "algo de luz" a la actual situación. "De momento no tenemos una referencia de precio concreta porque hay productores que entregan la producción a sus envasadores de confianza y no cierran el acuerdo hasta tiempo después. Otra parte de los agricultores, en cambio, opta por guardar sus lentejas y no las entregan ni las venden".

Frente al "desastre" de la lenteja, el garbanzo ha conseguido aguantar mejor el calor y la falta de agua, aunque también su producción se haya visto muy mermada. "Su situación no es tan mala y, aunque está lejos de ser una cosecha buena, se han conseguido producciones medias de entre 500 y 600 kilos. Incluso también ha habido parcelas que han estado por encima de los 1.000, igual que ocurre en un año bueno", explica Armenteros. Para conocer el primer precio del garbanzo también habrá que esperar algunas semanas más.