El precio del lechazo se desploma en una de las peores campañas de Navidad en años

i.a.g.Las Navidades no han sido las esperadas para los productores de lechazos, que este martes iniciaron el año con un fuerte descenso en los precios. Y es que si en algo coincidieron los ganaderos y compradores que se sientan en la Lonja fue en la necesidad de aplicar una "drástica" bajada tras una última semana de desastre.

"Las Navidades no han sido nada buenas para el sector. De hecho han sido una de las peores de los últimos años", aseguraba el comprador Clemente Moronta, para quien la clave del desastre seguía estando en la entrada de lechazos franceses. "El batacazo ha sido impresionante", confirmaba su compañero Celestino Martín de acuerdo con sus compañeros de sector... y también con los compradores. "Las grandes superficies no saben qué hacer con los lechazos. No lo he visto peor en muchos años", reconocían en la misma línea Ignacio Blázquez y Antonio González.

"Por una vez estamos todos de acuerdo porque las cosas no han ido bien. Cuando la última semana pedimos bajar 30 céntimos nos dijeron que era una barbaridad, pero no hubiera estado mal porque no tendríamos que bajarlo ahora todo de golpe". Una opinión que también compartía Gabriel Hernández: "Las ventas fueron bien hasta llegar al matadero pero al llegar el día 26 sobraba todo. Teníamos que haber bajado más los precios la semana pasada y evitar el descenso que nos va a tocar hacer ahora", adelantaba poniendo de ejemplo el "porrazo" de la lonja de Extremadura, con 9 euros menos para los animales grandes.

Ante el fuerte descenso que se avecinaba, el presidente Julián Barrera pidió a los vocales que tuvieran en cuenta las peculiaridades de esta primera semana del año. "Es extraña porque no se harán apenas ventas, aunque tenemos que poner las bases de cómo empieza el año para el sector", pidió. Fue tal el acuerdo de bajada entre ambas partes que, por primera vez, no hizo falta la tradicional ronda de cotizaciones y las bajadas se aprobaron a golpe de calculadora.

En concreto, la mesa aprobó un descenso de 70 céntimos para los animales extra; de -0,85 para la categoría de hasta 11 kilos; -0,82 para los lechazos de 11 a 13 y de 13 a 15; -0,50 para los corderos de 15 a 19 kilos; -0,40 para los de 19 a 23 kilos; -0,15 para los animales de entre los 23 y los 28 kilos y, por último, -0,10 para los corderos de 18 a 34, los que menos han notado la crisis.