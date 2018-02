Puertas abiertas del Colegio Salesiano San José

Coincidiendo con la próxima celebración de los días de Puertas Abiertas, 8 y 14 de marzo, respectivamente, el Colegio Salesianos San José, más conocido como Salesianos Pizarrales, ha recibido el reconocimiento por parte de la Consejería de Educación de una de las mejores experiencias de calidad educativa.

Salesianos Pizarrales, viene consiguiendo, en los últimos años, aportar un valor añadido a su más que reconocida labor educativa y de formación humana y en valores, con la introducción de nuevas técnicas de enseñanza en la actual línea de innovación educativa.

Así, quienes tengan a bien aprovechar la oportunidad de visitar el Colegio los días 8 y/o 14 de marzo, podrán comprobar, de primera mano, el modo en que se trabaja en:

INFANTIL.- donde se proporcionan estímulos eficaces para potenciar tanto su crecimiento cognitivo, como su desarrollo emocional, en un entorno de diversidad y basando el aprendizaje de nuestros niños en las últimas estrategias educativas:

- LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, porque no todos aprendemos de la misma forma.

- EL APRENDIZAJE COOPERATIVO, donde todos aprendemos de todos.

- EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS, porque el ser humano aprende construyendo.

- PROGRAMA DE LECTO-ESCRITURA que combina los métodos sintético-fonológico, global y rítmico-musical para conseguir que el lenguaje sea para los niñ@s un instrumento de comunicación oral y escrita, de representación y comprensión de la realidad.

- APRENDIZAJE DE SEGUNDA LENGUA, INGLÉS, con profesorado especializado, los materiales más modernos y motivadores, en unas aulas dotadas de las últimas tecnologías y priorizando la audición y la expresión de la palabra.

- PSICOMOTRICIDAD como base de los aprendizajes y para prevenir posibles dificultades en las enseñanzas futuras.

PRIMARIA.- que actualmente, combina la enseñanza tradicional con los siguientes proyectos:

- PROYECTO BILINGÜE para mejorar y ampliar la competencia comunicativa de nuestros alumnos en inglés, con el fin de ayudarles a comprender el mundo en el que viven y comunicarse con personas de distintas culturas.

- PROYECTO DIGITAL para que nuestros alumnos sepan enfrentarse a los retos digitales de la sociedad moderna.

- PROYECTO DE VIDA SALUDABLE para fomentar una alimentación sana y equilibrada

- PROYECTO DE PATIO para que el patio sea un lugar de convivencia entre todos.

- PROYECTO DE EDUCACIÓN EMOCIONAL para el desarrollo integral de nuestros alumnos.

ESO.- donde se apuesta por lo digital y se cuenta con tecnología más que suficiente (iPad one to one, dispositivo propio por alumno, cañones y proyección desde el mismo iPad, en todas las aulas, cámara 360º , impresora digital€) que permite, unida a la formación del profesorado, la utilización de metodologías de enseñanza más innovadoras, como por ejemplo, Trabajo Cooperativo, Flipped Classroom (Clase invertida), Rutinas de pensamiento, Proyectos,.... destacando

- INNOVACIÓN EDUCATIVA que incluye nuevas metodologías y la introducción de los iPAd

- COORDINACIÓN DEL PROYECTO EUROPEO ERASMUS, unida al fomento del inglés con desdobles de aula dentro del proyecto bilingüe del Centro. Este proyecto incluye actividades coordinadas con Colegios de Italia y Letonia y viajes de intercambio de alumnos

- APUESTA POR LA INCLUSIÓN, teniendo como experiencia piloto la permanencia en el aula de los alumnos con Necesidades Educativas siendo la profesora de Educación Especial la que se une al aula junto al profesor/a de Matemáticas, de modo que se fomenta la convivencia en ambiente de familia,

- CACE: servicio ofrecido por voluntarios que ayudan en sus deberes y estudios a los niños con dificultades y carentes de recursos.

FPB (Formación profesional básica).- que ofrece atención y formación a cerca de 150 chicos y chicas que de otra forma no podrían continuar estudios reglados, permitiendo que puedan obtener tanto el título, como las cualificaciones profesionales de nivel 1 que lleva asociadas. Se ofrecen:

- CUATRO PERFILES O ESPECIALIDADES: Mantenimiento de vehículos, Electricidad y Electrónica, Servicios Administrativos y Servicios Comerciales.

- EXPERIENCIA DE CALIDAD, junto con las secciones de ESO y Primaria, recientemente reconocida por la Junta de Castilla y León, BIBLIOVIVA.3.

- PROYECTO PERFUMA2, en clara apuesta por el aprendizaje basado en retos.

- AMBIENTE familiar que combina la disciplina con la cercanía al alumno.

CF. GRADO MEDIO.- integrado por 169 alumnos distribuidos en tres perfiles: Electromecánica de Vehículos Automóviles, Instalaciones Eléctricas y Automáticas y Gestión Administrativa, que disponen de:

- INSTALACIONES completamente equipadas y adaptadas a las necesidades reales del mercado laboral.

- MENTORIZACIÓN EMPRESARIAL por parte de empresas pertenecientes al tejido empresarial del entorno, tales como el convenio con AESLUX (CONFAES).

- FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL e INNOVACIÓN EDUCATIVA.

CF. GRADO SUPERIOR.- en horario de tarde con un total de 240 alumnos que cursan sus estudios en cinco especialidades: Administración y Finanzas, Asistencia a la Dirección, Administración de Sistemas Informáticos, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Sistemas Electrotécnicos y Automatizados; destacando:

- ECHE (Erasmus Chart for Higher Education), recientemente concedida y que permite realizar proyectos de movilidad tanto a profesores como a alumnos por Europa.

- PROYECTOS DE PD DUAL para los ciclos de Administración y de Informática (en GM también con Electromecánica de Vehículos) con los que algunos de nuestros alumnos tendrán la oportunidad de compaginar la formación en nuestro centro con la formación recibida en empresas del sector.

- RELACIONES Y COLABORACIONES constantes con empresarios, antiguos alumnos, universidades, cámara de comercio, especialistas de las distintas ramas formativas, y expertos en distintas disciplinas para brindar a los alumnos información, orientación y motivación para su futuro personal y profesional.

Esta variada oferta educativa, que incorpora distintos planes específicos, (calidad, lectura, convivencia, mejora del aprendizaje€) está arropada por los equipos de orientación y pastoral que aportan las experiencias y formaciones necesarias en materia de atención a la diversidad y educación en valores, imprescindible para la formación integral del alumno que se pretende.

En definitiva, Salesianos Pizarrales ofrece la oportunidad de conocer en vivo, tanto sus proyectos formativos como al profesorado cualificado y en constante formación, los días 8 y 14 de marzo. Esta oferta se extiende a cuantos jóvenes, padres y/o familiares que quieran conocer de primera mano cómo se integran todos estos proyectos en una educación completa llevada a cabo en el ambiente familiar y cercano de un Centro constantemente preocupado por el bienestar y el futuro de su alumnado.