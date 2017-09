El Consistorio de Béjar escuchará a peñas y colectivos para mejorar las fiestas

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Béjar dará voz a las peñas y colectivos de la ciudad para mejorar las fiestas patronales de 2018 una vez concluidas las de este año.

La concejala de Festejos, Purificación Pozo, fue este lunes la encargada de realizar un balance de las celebraciones patronales y avanzó la intención de su equipo de modificar o retirar aquellas propuestas festivas que no cuentan en la actualidad con el apoyo del público.

El balance realizado es, en su opinión, "positivo" porque "se ha cumplido el objetivo marcado, que era concentrar el máximo de participación en los días centrales de las fiestas". Además, hizo un repaso de la programación y destacó el lleno registrado en el concierto de la cantante Chenoa.

De cara a la próxima edición, comentó que el equipo de Gobierno buscará la manera de incrementar la partida presupuestaria para mejorar notablemente la programación festiva y se reunirá con las peñas, asociaciones, empresarios y demás colectivos para "recoger ideas".

Protestas de los jóvenes. Con respecto a la protesta registrada el jueves en el desfile de peñas, la concejala de Festejos afirmó que "puede haber peñas que no estén de acuerdo con la programación pero ninguna me lo ha hecho llegar" y añadió que "lo mejor es hablar conmigo, con mis compañeros o con los técnicos del departamento de Festejos antes, no ese mismo día porque sus quejas podrían haber tenido solución o podrían servir para corregirlas de cara el año que viene".