Chenoa conquista Béjar

La cantante Chenoa dejó este viernes claro en Béjar la madurez de una artista nacida en el programa "Operación Triunfo" pero que ha triunfado con marca propia.

Fans procedentes de lugares de la provincia, como Guijuelo o Salamanca capital y de zonas limítrofes como municipios de las provincias de Ávila y Cáceres, vivieron un espectáculo para todas las edades cantando con la cantante sus nuevos temas y éxitos anteriores.

Su energía contagió con el público que no paró de cantar con Chenoa y disfrutar en un concierto con muy esperado por sus fans en el que no pudieron faltar temas tan recordados de la cantantes como "Atrévete", "Soy lo que me das" o "Cuando tú te vas", que cerró el concierto en una noche de temperaturas algo más agradables que las noches anteriores. No faltaron tampoco temas como "Todo irá bien", "Nada de nada", "Tú y yo" o "Dame". Un recorrido por toda su trayectoria que puso la nota estelar en la noche de la patrona de la ciudad y que marcaba también el ecuador de las fiestas junto con la orquesta Princesa, que llegó después.

La jornada de hoy será también intensa con tres puntos de atención, el recinto ferial por la noche con el "Tributo a los 80" y la orquesta "Syra"; el Cervantes con el espectáculo de revista y El Castañar con la ofrenda floral ecuestre y el gran prix de peñas.