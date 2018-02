Las casetas centran ya el ambiente festivo en Béjar

Béjar ha iniciado ya la antesala de sus fiestas patronales con la apertura de las cinco casetas que, hasta el día 10 de septiembre, se convertirán en el punto de encuentro de bejaranos y visitantes presentes en la ciudad.

La iluminación del recinto ferial y a la apertura de las cinco casetas, incluida la municipal ubicada en el edificio allí existente, centraron este viernes el programa previo a las celebraciones patronales, que comenzaron

El alcalde acompañado por varios concejales del equipo de Gobierno y de la oposición se acercaron hasta el recinto ferial para inaugurar las casetas. Sí asistieron los concejales de Tú Aportas y Ciudadanos pero no los de PSOE e IU, que justificaron su ausencia porque "no podemos admitir, por la dignidad de nuestros votantes, que el Grupo Popular nos quiera a su lado únicamente cuando considere que les viene bien" en relación a la en la adjudicación del contrato por importe de 105.000 euros para la reforma de la Plaza de la Corredera. El grupo popular quiso este viernes responder a los ediles del PSOE e IU argumentando que "siempre tengan que buscar alguna excusa para ello y para criticar las fiestas" y añadió que "las fiestas son para divertirse. Si no tienen ese espíritu, no se preocupen por su ausencia, que no les vamos a echar de menos".

El ambiente festivo se centrará allí hasta el próximo jueves, 7 de septiembre, cuando se celebre el encuentro de peñas y se lance el chupinazo inaugural de los festejos patronales que, en Béjar, honran a la Virgen del Castañar.

De forma paralela, el pabellón municipal "Antonio Sánchez de la Calle" acogió este viernes los partidos del torneo de fútbol sala para elegir a la peña que lanzará el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento.

Dieciocho grupos participan en los partidos, que serán eliminatorios aunque habrá repesca de algún equipo.

La actividad continuará este sábado con las casetas en el recinto ferial, la obra de teatro "Pares y Nines" en el Cervantes a partir de las ocho y media de la tarde. También esta misma noche y en el recinto ferial tendrá lugar el "Directos a la calle", otro encuentro musical con grupos locales.