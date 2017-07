Una década sin José Luis Morante, el joven bejarano del que se desconoce su paradero

Fue el 13 de julio de 2007 cuando saltó en Béjar la noticia de la desaparición del joven José Luis Morante que, entonces, tenía 26 años. Era muy conocido porque trabajaba como DJ en una conocida discoteca de la ciudad por ser la música una de sus pasiones.

Fue visto por última vez realizando una llamada en una cabina de teléfono y, desde entonces, nada se ha sabido de él. Los diez años que han pasado no han logrado que sus hermanos se acuerden del joven cada día. César, Pilar y María del Castañar Morante mantienen vivo su recuerdo junto a la madre, Martina, y ahora, con motivo del décimo aniversario de su desaparición, quieren hacer un llamamiento a las autoridades y a los investigadores para que no se olvide el caso y, sobre todo, que no se cierre la investigación.

Según ha podido saber La Gaceta de Salamanca, los casos de desaparecidos nunca se cierran ya que existe un protocolo a nivel internacional para personas perdidas y fallecimientos por el que cuando aparece una persona, ya sea viva o muerta, se cotejan los datos genéticos de los desaparecidos en España, incluido José Luis Morante. En su día, cuando se produjo la desaparición, la Policía Nacional obtuvo datos del código genético de la familia para servir de base a la hora de cotejar los datos en un futuro.

Por otro lado, las fuentes consultadas explican que el caso del joven bejarano es distinto ya que, un mes después, se produjeron al menos tres detenciones: los hermanos E.B.S. y F.J.B.S. y la ciudadana brasileña M.C.L. por un presunto delito de homicidio y, por tanto, el caso no quedará archivado para que la Policía Nacional pueda seguir trabajando sobre su desaparición. E.B.S., fue el único de los tres detenidos que ingresó en prisión pero quedó en libertad meses después de que la Fiscalía rechazara la petición de su reingreso.

Precisamente, el cierre del caso era una de las preocupaciones de la familia ya que tenían entendido que, una vez pasados diez años de la desaparición, el caso quedaba cerrado pero esta opción ha quedado descartada.

La desaparición de José Luis Morante tuvo un gran eco en la sociedad bejarana, que no dudó en salir a la calle y realizar batidas por el entorno de la ciudad desde que aquel 13 de julio de 2007 fue visto por última vez. La familia levantó la voz de alarma al día siguiente y la respuesta de los bejaranos no se hizo esperar. Durante el verano de aquel 2007 se realizaron distintas batidas tanto en la comarca de Béjar como en municipios del norte de Cáceres como Hervás, Montehermoso y Baños de Montemayor aunque no se pudo obtener ningún dato sobre el paradero del joven. El caso quedó archivado en 2008 por el Juzgado de Instrucción número 2 de Béjar ya que, justificó, que no había pistas del paradero del joven después de 16 meses de investigación.

César Morante se emociona al recordar a su hijo diez años después y espera que llegue alguna pista para poder obtener respuestas y descansar después de diez años preguntándose dónde estará su hermano. "Nos acordamos mucho de él", explica su hermano César. "Le echamos mucho de menos y nos gustaría que llegara el día en que sepamos que ha sido de él ya que nos intriga mucho no saber nada de nuestro hermano", comenta.

Para la familia de José Luis Morante este jueves es un día duro al recordar la fecha fatídica de la desaparición de su hermano pero será un día más ya que mantienen vivo su recuerdo en espera de cualquier noticia.