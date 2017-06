Béjar cierra La Aliseda de noche ante la proliferación de actos vandálicos

La proliferación de actos vandálicos en la ciudad de Béjar ha obligado al Ayuntamiento a cerrar la isla de La Aliseda en horario nocturno para evitar el acceso de los vándalos.



El alcalde de Béjar, Alejo Riñones, anunció este martes la medida en la presentación de las distintas actuaciones llevadas a cabo por los alumnos del programa mixto de formación y empleo en la isla de La Aliseda durante el último mes y medio para reponer el mobiliario dañado o deteriorado y, también, para mejorar la seguridad.



El Ayuntamiento de Béjar llevaba casi dos años y medio barajando la posibilidad de cerrar de noche La Aliseda aunque es ahora cuando se ha decidido a tomar la decisión debido al dinero invertido en esta última fase de mejora del parque, más de 7.500 euros. Tanto el alcalde como la concejala de Empleo, María del Castañar Rodilla, pidieron ayer respeto para evitar más deterioros ya que "es patrimonio y dinero de todos y cuesta un esfuerzo tener las cosas bien arregladas".



En este sentido, Alejo Riñones confirmó que la isla de La Aliseda se cerrará "todas las noches que podamos" y añadió que "no es porque nosotros queramos imponer leyes ni normas severas pero es verdad que el Ayuntamiento no puede seguir gastando tanto dinero en mantenimiento del mobiliario urbano por gamberrismo y por personas que no saben estar".



Para ello, se instalaron hace tiempo sendas puertas en los accesos que serán cerradas por la noche aunque el Ayuntamiento estudia ahora con qué horario quedará cerrado el recinto en función, también, de la época del año. Además, Riñones avanzó que "estamos reparando otros parajes como el parque de Santa Ana o Monte Mario" y añadió que "el Ayuntamiento realiza tareas continuas de mantenimiento por desgaste pero nosotros criticamos la cantidad de dinero que nos gastamos los bejaranos en la reposición del mobiliario dañado por gamberros".



Finalmente, el alcalde concluyó que "es una pena que no podamos tener una ciudad preciosa, porque queremos invertir mucho dinero en embellecerla, pero no podemos hacer casi nada nuevo ya que nos tenemos que limitar a lo que tenemos por el enorme gasto en reposición de mobiliario urbano debido a los actos vandálicos".