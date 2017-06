Miércoles, 28 de junio

Herrera anuncia la convocatoria de más de 2.000 plazas de empleo público. El presidente de la Junta garantiza que en tres años se cubrirán 5.700 plazas de interinos. Leer más

Detenidos por grabar audios a dos menores en un encuentro sexual y difundirlos por Whatsapp. Los arrestados, conocidos de las víctimas, también son menores de edad.

La Junta no descarta subidas de la tarifa de la ITV antes de que finalice el año. El viceconsejero de Economía asegura que trabaja en un procedimiento para cumplir la sentencia del Supremo, aunque aún no puede determinar si el precio aumentará o no.

El fiscal mantiene su petición de 20 años de prisión para el acusado de matar a Yolanda Jiménez. La Audiencia Provincial acoge la última sesión del juicio por el crimen del paseo de la Estación.

Lusos y rumanos se consolidan como principales comunidades de extranjeros en Salamanca. Pese al descenso general de extranjeros en la provincia durante el pasado año, estas dos nacionalidades continúan creciendo.