Los usuarios denuncian la falta de pediatra en Las Arribes y Abadengo

CASAMAR

Los usuarios de los centros de salud de las comarcas de Las Arribes y Abadengo han denunciado la falta de consulta de Pediatría durante las últimas dos semanas al no haber realizado la Junta de Castilla y León la sustitución de la baja médica de la pediatra titular.



La situación está afectando a los usuarios de localidades como Lumbrales, Aldeadávila de la Ribera, Ledesma y Matilla de los Caños, entre otras, donde la médico titular de área pasa consulta, "dejando a nuestros hijos sin la cobertura a la que tienen derecho, y con la preocupación de que puedan surgir casos graves", señalan los afectados.

Por su parte, fuentes de la Junta de Castilla y León aseguran que la baja "está prevista que sea de corta duración al tratarse de un accidente de tráfico", señalando además que la médico de baja es una pediatra de área, "lo que significa que se encarga de las consultas programadas y revisiones, ya que son los médicos de familia los que cubren las consultas ordinarias de pediatría".



En este mismo sentido, desde la Administración regional se afirma que ante la baja "se ha procedido a reprogramar todas sus consultas por la previsión de que sea de corta extensión en el tiempo y al no existir la posibilidad de sustitución porque no hay pediatras disponibles". A pesar de esta situación, desde la Junta se señala que los niños siguen atendidos en los centros de salud por los médicos de familia "ya que las consultas programadas y revisiones no tienen carácter urgente".



Los mismos usuarios, que han iniciado una recogida de firmas a través de Internet, denuncian que esta situación "que está prevista que se alargue por espacio de 10 días, también se repite en los periodos de vacaciones de la profesional encargada de revisar a los pequeños".



Por esta razón, solicitan a la Junta, a través de la Gerencia Territorial de Salud de Salamanca, que "se cubran tanto la baja de pediatra como las vacaciones para que los pequeños no se queden sin servicio específico de salud y que la plaza incluya consulta de Pediatría y no sólo revisiones y vacunaciones".