Mercasalamanca: el corazón de la alimentación profesional

Tener garantizados los suministros de primera calidad durante todo el año es imprescindible para los negocios de hostelería, alimentación, cafeterías y grandes colectividades. El aliado imprescindible para estos profesionales es Mercasalamanca, que desde que abrió sus puertas en 2009 como la unidad alimentaria más amplia de Castilla y León, se ha consolidado como un referente de calidad asegurada todo el año y más en fechas tan señaladas por el aumento del consumo como son las semanas de la Navidad. A diario cerca de cuatrocientas personas trabajan para que todo funcione en las instalaciones a la perfección. Además, entre las novedades que se pondrán en marcha en los próximos meses destaca la obra que van a acometer para transformar la mitad del pabellón del pescado en cámaras frigoríficas con más de 700 metros cuadrados que se pondrán en alquiler y se podrán compartimentar como se requiera.



Las frutas frescas de temporada son en estos momentos pieza fundamental de las compras teniendo como principales referentes tanto las uvas como las naranjas, junto con los pescados y mariscos, (langostinos, gambas, bogavante, cigalas, etc.) de primera calidad que también suministran y que suben de manera destacada en su volumen de ventas con la llegada de la campaña de Navidad. A ellos se suman tostón, cabrito y cordero como las carnes en la que más crece la demanda por parte de los clientes.



Los dos Cash and Carry con que cuenta Mercasalamanca en sus instalaciones también incorporan en sus lineales de venta esta temporada productos como turrones y cavas que, junto a los dulces se transforman en las ´estrellas´ de las ventas. En los dos Cash and Carry los profesionales se podrán surtir también de elementos de trabajo que van, desde menaje hasta vinos o bebidas de todo tipo, pasando por productos de alimentación.



Otro de los puntos fuertes de Mercasalamanca es la gasolinera Low Cost abierta al público y con servicio 24 horas que hay en la entrada del recinto. Sus precios están considerados todo el año unos de los más bajos en combustibles en toda la provincia y se convierten en otro atractivo para público en general y profesionales.





LA FICHA

Puerto de Ampurias 237009 Salamanca923 220 708